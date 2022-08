Arctic Monkeys anuncian su nuevo álbum, The Car

Esta misma mañana te hablábamos del regreso de los Arctic Monkeys a los escenarios, cuatro años después de su última gira, y te comentábamos que su vuelta al directo iría acompañada de un nuevo álbum que vería la luz en otoño. Ahora, pocas horas después, ya tenemos más detalles sobre el nuevo trabajo de la banda de Alex Turner.

El nuevo disco de Arctic Monkeys se titulará The Car y se publicará el viernes 21 de octubre. El que será el séptimo álbum de estudio de la banda incluye diez nuevas canciones escritas por Alex Turner, producidas por James Ford y grabadas en Butley Priory, Suffolk, RAK Studios, Londres y La Frette , París.

Después de su disco Tranquility Base Hotel + Casino de 2018, The Car nos devuelve a unos Arctic Monkeys moviéndose por nuevos y suntuosos paisajes musicales. El disco, anuncian, contiene algunas de las interpretaciones vocales más ricas y gratificantes de la carrera de Alex Turner. El LP de lujo estará disponible en vinilo gris limitado con una pegatina y una sobreportada de plástico transparente con una imagen a través de la tienda oficial de AM . Un LP exclusivo de color crema estará disponible en tiendas de discos independientes y tiendas HMV. The Car también estará disponible en LP estándar, CD, casete y digitalmente. Puedes reservar el álbum aquí .

(la foto de la portada es obra de Matt Helders)

Esta es la lista de canciones incluidas en The Car:

There’d Better Be A Mirrorball

I Ain’t Quite Where I Think I Am

Sculptures Of Anything Goes

Jet Skis On The Moat

Body Paint

The Car

Big Ideas

Hello You

Mr Schwartz

Perfect Sense

(la foto de cabecera del grupo es obra de Zackery Michael)