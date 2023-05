Arranca la gira de The Haunted Youth

The Haunted Youth ha logrado convertirse en una sensación de la escena independiente europea. Liderada por Joachim Liebens, la banda sorprendió el pasado noviembre con su muy aclamado álbum debut, Dawn of the Freak, después de deleitarnos con sencillos deslumbrantes como «Teen Rebel», «Coming Home» y «Broken».

Con influencias del shoegaze y dream pop de leyendas como Slowdive, The Cure y My Bloody Valentine, y con un toque psicodélico que atrae a los fanáticos de MGMT y Temples, The Haunted Youth ha logrado crear un sonido distintivo y reconocible al instante. Con sus cautivadoras guitarras, sintetizadores melancólicos y la voz sedosa de Liebens, la banda ha dejado una marca propia.

Y ahora es el turno de España. Este mayo, la banda belga visitará nuestro país, con cinco ciudades en su itinerario. El jueves 18 estarán en la Sala Upload de Barcelona, el viernes 19 en Rambleta Club de Valencia, el sábado 20 en la Sala Copérnico de Madrid, el martes 23 en La Salvaje de Oviedo y el miércoles 24 en Dabadaba, Donosti.