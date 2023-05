ANOHNI and the Johnsons tendrán nuevo disco en julio

ANOHNI anuncia My Back Was A Bridge For You To Cross, un nuevo álbum de ANOHNI and the Johnsons, que saldrá el 7 de julio en Rough Trade / Popstock!

Describe el proceso creativo de su primer álbum desde el muy elogiado Hopelessness de 2016, como minucioso, pero también inspirado, alegre e íntimo, una renovación y un cambio de nombre de su respuesta al mundo tal como ella lo ve. «He estado pensando mucho en What’s Going On de Marvin Gaye. Esa fue una piedra de toque realmente importante en mi mente», dice ANOHNI de su sexto álbum de estudio. «Algunas de estas canciones responden desde el día de hoy a preocupaciones globales y ambientales expresadas por primera vez en la música popular hace más de 50 años».

En 2022, comenzó a trabajar con el destacado productor de soul Jimmy Hogarth (Amy Winehouse, Duffy, Tina Turner). Habiendo compuesto y producido siempre discos anteriores de Johnson, este tipo de colaboración fue la primera para ella. Trajo cuadernos llenos de ideas líricas, y juntos esbozaron una serie de demos con Hogarth tocando la guitarra y ANOHNI en el piano. Hogarth luego reunió una banda de estudio, incluyendo a Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Sam Dixon y el arreglista de cuerdas Rob Moose, para grabar el álbum completo.

La guitarra intuitiva de Hogarth conduce al oyente a través de diez canciones, tocando elementos del soul estadounidense, el folk británico y la música experimental. Hay ternura y brutalidad instrumental; melodía y disonancia. El álbum expresa una visión del mundo al cambiar de forma a través de una amplia gama de temas. A través de una lente personal, aborda la pérdida de seres queridos, la desigualdad, la alienación, la aceptación, la crueldad, el ecocidio, la devastación causada por las teologías abrahámicas, el feminismo futuro y la posibilidad de que aún podamos transformar nuestras formas de pensar, nuestras ideas espirituales, nuestras estructuras sociales y nuestras relaciones con el resto de la naturaleza.

Como primer avance llega «It Must Change», que describe conmovedoramente los sistemas en colapso con una nota de compasión por la humanidad: “The truth is I always thought you were beautiful in your own way // That’s why this is so sad.”. La voz de ANOHNI es sensual y suave, llegando selectivamente a los bordes de lo que puede contener. “We’re not getting out of here // No one’s getting out of here // This is our world,”, murmura. En otra parte, “You know how they always said that light was the opposite of darkness? // It’s just fire in darkness, creating life // So those opposites, they don’t exist // It’s just an idea that someone told you.” El video, protagonizado por el activista británico por la justicia social Munroe Bergdorf, está dirigido por Iain Forsyth y Jane Pollard. ANOHNI comenta: «Munroe Bergdorf ha hecho mucho servicio a la sociedad británica. Ella siempre me impresiona con su gracia articulada. La dignidad y el coraje ético de Munroe son una luz guía».

Escucha ‘It Must Change’ de ANOHNI and the Johnsons