‘Así se baila el siglo XX’ se presenta en Phe Festival

Este fin de semana llega Phe Festival. La nueva edición de una cita con la música en directo y las tendencias que se convierte cada año en una experiencia irrepetible, consolidada como uno de los eventos culturales más destacados de Canarias. El festival del verano que ofrece Puerto de la Cruz se convierte así durante una semana en un plan perfecto de vacaciones: conciertos, gastronomía, deporte, arte, turismo, moda y phelicidad máxima.

Con un cartel encabezado por Orbital y Arde Bogotá, en el que entre otros también estarán The Reytons, Trueno, Second, Rocío Márquez y Bronquio, Jimena Amarillo, Natalia Lacunza, Bala, Morreo, Sexy Zebras, Trueno, Shinova y The Reytons, llega una de las citas insulares más sugerente.

Dentro de sus actividades habrá una presentación de Así se baila el siglo XX (y parte del XXI) de Gerardo Cartón y editado por Muzikalia. La cita será este próximo sábado 19 de agosto en Puerto de la Cruz, en la programación de actividades paralelas de la octava edición de Phe Festival. Será un encuentro con lectores en una conversación abierta con el autor acerca de esta publicación, a las 12.00 horas, en la zona de taquilla y accesos al recinto de conciertos.

Así se baila el siglo XX (y parte del XXI) arranca en 1972 con la canción Starman, de David Bowie, un tema que conecta con dos de las pasiones de Gerardo. “Hay muchas letras que las uso como hilo conductor en cada capítulo, y ya verás lo ecléctico que soy porque las canciones que meto en el libro van desde Ramones hasta Kayne West pasando por Pj Harvey, Beyoncé, Gorillaz…, hay también mucho de ese eclecticismo de cómo se bailaba antes y ahora”. Junto a esta particular banda sonora asoman en las páginas de este libro el fenómeno de enganche a las redes sociales, historias del desarrollo de la tecnología en la conquista del espacio – fruto de la fijación de Gerardo Cartón por la ciencia ficción -, de literatura, y sin perder la referencia al contexto social y político de cada época que marcaron un cambio de ciclo y vida, “sobre todo los acontecidos en España, desde el asesinato de Carrero Blanco, que es un poco por donde empieza el libro, hasta la irrupción de Podemos, etc”.

Más información y abonos de Phe Festival, en su web.

Puedes adquirir Así se baila el siglo XX (y parte del XXI) por 22,95€ con gastos de envío incluidos en tienda.muzikalia.com