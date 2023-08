Green Day anuncian amplia reedición de ‘Dookie’ por su 30 aniverario

Green Day continúan revisando su portentoso catálogo. Tras la reciente reedición de Nimrod, llega la revisión de su considerada obra maestra, Dookie. Un disco que ha vendido 20 millones de copias hasta la fecha, se llevó un Grammy en 1995 como “Mejor álbum alternativo” y contribuyo sobremanera a definir el sonido de los años 90. El álbum contiene pildorazos punk pop como “Basket case”, “When I Come Around”, “Welcome To Paradise” o “Longview” que se han convertido en banda sonora de varias generaciones.

Dookie 30th Anniversary Deluxe Edition llegará el próximo 29 de septiembre en formato digital, dos colecciones en caja que contienen 6 vinilos cada una (una de ellas concebida en tonalidades cromáticas exclusivas para comercios independientes) y una caja compuesta por 4 CDs. Adicionalmente, el disco original será rescatado en una edición vinilo en azul.

Entre los extras se incluye la icónica actuación en el festival de Woodstock en 1994 y otro inédito, capturado el 5 de junio del mismo año en el Garage Club de Barcelona. Las ediciones físicas contemplan una profusión de elementos de memorabilia, tales como postales, chapas, un póster, una aeronave de papel, un distintivo adherible para vehículos e incluso bolsas destinadas a la higiene canina. Además, el paquete incluye un libreto que contiene fotografías hasta ahora no publicadas, así como ensayos redactados por los productores Rob Cavallo y Bob Mehr.

Green Day ha develado en el día de hoy una parte del material inédito, que comprende diez maquetas grabadas en un dispositivo de cuatro pistas. Entre estas se cuentan canciones como «Burn Out», «Basket Case» o «When I Come Around». Puedes escucharlas a continuación:

Estas serán las canciones de ‘Dookie 30th Anniversary Deluxe Edition’ de Green Day

Original Album

1. Burnout

2. Having a Blast

3. Chump

4. Longview

5. Welcome to Paradise

6. Pulling Teeth

7. Basket Case

8. She

9. Sassafras Roots

10. When I Come Around

11. Coming Clean

12. Emenius Sleepus

13. In the End

14. F.O.D.

15. All By Myself

Demos *Previously Unreleased

4 Track Demos

1. Burnout (4-track demo)

2. Chump (4-track demo)

3. Pulling Teeth (4-track demo)

4. Basket Case (4-track demo)

5. She (4-track demo)

6. Sassafras Roots (4-track demo)

7. When I Come Around (4-track demo)

8. In the End (4-track demo)

9. F.O.D. (4-track demo)

10. When It’s Time (4-track demo)

Cassette Demos

11. When I Come Around (Cassette demo) – FOCUS TRACK

12. Basket Case (Cassette demo)

13. Longview (Cassette demo)

14. Burnout (Cassette demo)

15. Haushinka (Cassette demo)

16. J.A.R. (Jason Andrew Relva) (Cassette demo)

17. Having a Blast (Cassette demo)

Outtakes

1. Christie Rd. (Outtake) *Previously Unreleased

2. 409 in Your Coffeemaker (Outtake) *Previously Unreleased

3. J.A.R. (Jason Andrew Relva) (Outtake)

4. On the Wagon (Outtake)

5. Tired of Waiting for You (Outtake)

6. Walking The Dog (demo) (Outtake) *Previously Unreleased

Woodstock 1994

1. Welcome to Paradise (Live at Woodstock 1994)

2. One Of My Lies (Live at Woodstock 1994)

3. Chump (Live at Woodstock 1994)

4. Longview (Live at Woodstock 1994)

5. Basket Case (Live at Woodstock 1994)

6. When I Come Around (Live at Woodstock 1994)

7. Burnout (Live at Woodstock 1994)

8. F.O.D. (Live at Woodstock 1994)

9. Paper Lanterns (Live at Woodstock 1994)

10. Shit Show (Live at Woodstock 1994)

Live In Barcelona 1994 *Previously Unreleased

1. Welcome to Paradise (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

2. One of My Lies (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

3. Chump (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

4. Longview (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

5. Burnout (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

6. Only Of You (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

7. When I Come Around (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

8. 2000 Light Years Away (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

9. Going to Pasalacqua (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

10. Knowledge (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

11. Basket Case (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

12. Paper Lanterns (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

13. Dominated Love Slave (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

14. F.O.D. (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

15. Road to Acceptance (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

16. Christie Rd. (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)

17. Disappearing Boy (Live at Garatge Club, Barcelona 1994)