Así será lo nuevo de Rufus Wainwright

Rufus Wainwright anuncia los detalles del que será su nuevo disco. Unfollow The Rules llega junto al estreno de “Damsel In Distress”, un nuevo single disponible ya en todas las plataformas digitales y de streaming y que viene acompañado por un vídeo creado por el galardonado animador Josh Shaffner.

“‘Damsel In Distress’ es de alguna forma un homenaje a Joni Mitchell'”, dice Rufus Wainwright, “particularmente en su estructura. Mi esposo y yo ahora vivimos en Laurel Canyon. No estaba tan familiarizado con la música de Joni, pero Jörn se obsesionó y me sumergió en su música. Terminamos conociéndola y pasando un rato con ella y ahora entiendo por qué es una de las grandes. Así que el tema es mitad Laurel Canyon y mitad una canción sobre una relación personal que estoy tratando de aceptar, pero sobre todo, trata sobre la perdida de mi virginidad con respecto a Mitchell”.

En el noveno LP de estudio de Wainwright y primer álbum pop desde 2012, nos encontramos al artista en la cima de sus poderes, entrando en la madurez artística con pasión, honestidad y una nueva audacia adquirida sin dejar de ser tan creativo y travieso como siempre. Producido por Mitchell Froom (Crowded House, Paul McCartney, Richard Thompson, Suzanne Vega, Randy Newman) en una variedad de estudios legendarios de Los Ángeles, incluidos Sound City Studios, United Recording y EastWest Studios, el álbum sirve como un final del Acto I de una carrera extraordinaria que, como Unfollow The Rules, comenzó en los estudios de Los Ángeles, pero supone también las primeras líneas de un nuevo y emocionante capítulo. Inspiradas en la mediana edad, la vida matrimonial, la paternidad, los amigos, la pérdida, Londres y el Laurel Canyon, canciones como “Only The People That Love” y el enérgico y sinfónico “Hatred” encuentran al talentoso cantautor listo para enfrentarse a nuevos desafíos, pero obligado a confrontar su pasado dando sentido a cómo ha crecido tanto en su rol de músico como en el de hombre de familia feliz en el que se ha convertido.

“Lo que me gustaría que simbolizara este álbum es una reunión de todos los aspectos de mi vida que me han convertido en un artista experimentado”, dice Rufus Wainwright. “Mi objetivo es emular a los grandes de antaño cuyos trabajos posteriores fueron los mejores: Leonard Cohen cuando hizo “The Future”, cuando Sinatra se convirtió en Sinatra a los 40 años, cuando Paul Simon llegó a “Graceland”, etc. Muchos compositores mejoran con la edad… ¡Yo me felicito a mí mismo por seguir con vida!”.

Unfollow The Rules que se publicará el próximo 24 de abril, fue precedido a finales del año pasado por un primer sencillo, “Trouble In Paradise”. La pista, rítmicamente compleja, llegó junto a un vídeo oficial complementario en el que se difumina el concepto de género y que fue dirigido por la galardonada fotógrafa y cineasta canadiense Mia Donovan. “Trouble In Paradise” fue recibido por gran atención de los medios internacionales y la aclamación unánime de la crítica, con Rolling Stone entusiasmado: “sobre la exuberante orquestación de pop rock que recuerda a Billy Joel, Wainwright se pasea por una actuación vocal que le da un toque lujoso a sus letras irónicas”. “La nueva canción deslumbra, baila y florece en algo completamente encantador”, declaró Cool Hunting. “Los fanáticos de Wainwright estarán encantados”. The Times of London elogió “Trouble In Paradise” por sus “armonías altísimas y romanticismo mareante”, mientras que la Montreal Gazette simplemente deliraba: “llena de armonías exuberantes y conmovedoras y respaldada por un ritmo lento, constante y teñido de halos country, es un clásico made in Wainwright”.

Unfollow The Rules ya ha sido recibido con elogios notables por parte de algunos de los amigos, fans y compañeros artistas de Wainwright. En palabras de Sting: “Esta es música pop a gran escala”, mientras Cyndi Lauper describió el álbum como el “Pet Sounds” (mítico álbum de Beach Boys) de Rufus: “Suena como una culminación de todo lo que ha hecho. Es un gran álbum, pegadizo e inteligente”.