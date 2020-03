La Juventud: dispuesta a asaltar los cielos

El 4 de junio de 1976, ocurrió un acontecimiento que marcaría la historia de la música contemporánea. El lugar seleccionado fue el anfiteatro de Manchester llamado Lesser Free Trade Hall. Unos novatos Sex Pistols darían un concierto para apenas cuarenta personas, o al menos, eso cuenta la leyenda. Lo curioso es que entre ese medio centenar de espectadores se encontraban las futuras figuras de Joy Division, Simple Red, The Smiths, The Fall o The Buzzcoks. Los jóvenes Sex Pistols sembraron la semilla de lo que más adelante se conoció como el sonido de “Madchester”.

En cierta manera, La Juventud existe gracias a ese espectáculo, aunque a sus integrantes todavía les faltaran unos cuantos años para nacer. El sonido de esta joven banda madrileña, nacida en 2017 con el nombre de Red Gurd, nos recuerda y nos atrae con esas melodías características de la música británica independiente de finales de la década de los ochenta y principios de los noventa.

Este grupo, cada uno de una parte de la geografía española, coincidieron en Madrid gracias a sus estudios; y en apenas dos años, pasaron de tocar en la residencia donde se alojaban, a diferentes festivales de la talla del Mad Cool.

Canciones como “Kill the Wizard” nos recuerda a los sonidos icónicos del Indie rock noventero. Un sonido marcado por una línea de bajo contundente que te sabe engatusar desde la primera escucha. Actualmente y con su nuevo nombre, La Juventud, nos han presentado “Karate a muerte”, el primer single del que será su nuevo álbum de titulo homónimo. Un sonido desenfadado y adictivo caracterizado por una letra en castellano en el que rinde homenaje a la película de Pedro Temboury llamada “Kárate a muerte en Torremolinos”. Otra de las canciones a destacar de este nuevo disco es “Hubiera estado tan bien contigo”; un tema con cierto aire melancólico donde sobresale una letra de desamor de gran calidad.

La juventud no debería ser una etapa en la vida, sino una forma de vivirla, como una religión a la que cada uno debería convertirse. Coraje y humildad serían las palabras que mejor definirían a este quinteto que se posiciona, gracias a su trabajo y a sus alocados directos, como una de las bandas emergentes a seguir del panorama nacional.

A continuación puedes escuchar el primer álbum, homónimo, de La Juventud.

La Juventud son Manuel Romero (voz y guitarra), Álvaro Lucas (guitarra), Javier Montero (bajo), José Ángel Muñoz (teclados) y Efrén Hernández (batería).