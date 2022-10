Escucha ‘Don’t Play That Song’ otra de las versiones de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen está de vuelta con un nuevo álbum de versiones de clásicos del soul y del rhythm and blues, en el que hace suyas algunas de las mejores joyas de sellos legendarios como Motown, Stax, Gamble y Huff, entre otros.

Only the strong survive se publicará el 11 de noviembre en dos ediciones limitadas en Doble vinilo con inscripción grabada en la última cara y póster incluido (una de ellas en vinilo naranja), CD y Digital. El disco vino anticipado por «Do I love you (indeed I do)», clásico del R&B al que Springsteen le da una vuelta sumamente personal, proyectándola a otra nueva dimensión mucho más rock.

Ahora comparte otra de sus canciones «Don’t Play That Song», publicada originalmente en 1962 por Ben E. King,

Escucha ‘Don’t Play That Song’ de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen and The E Street Band estarán actuando los días 28 y 30 de abril de 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona.