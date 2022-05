Azkena Rock Festival revela horarios, bunus track de bandas y actividades paralelas

Azkena Rock Festival celebra sus 20 años de historia los días 16, 17 y 18 de junio en el ya mítico Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz, en la que será una edición muy especial con Patti Smith, madrina del rock, acompañada de grandes nombres como The Offspring, The Afghan Whigs, Social Distortion, Emmylou Harris, Suzi Quatro, Fu Manchu, Drive-By Truckers, Jerry Cantrell, The Toy Dolls, Michael Monroe, Soziedad Alkoholika o Morgan, entre otras bandas. Con motivo del aniversario, el festival cuenta este año con un día más, el jueves, al que hoy se añade como bonus track la programación de la carpa Trashville, el escenario más trepidante y cañero, con las incorporaciones del tributo a los Cramps número uno en el mundo, Teenage Werewolves, el incombustible Micky y Los Colosos del Ritmo y el dúo de retro-garage-punk Lord Diabolik. Pero la bola extra no termina ahí y se suma a las filas del cartel del viernes Surfbort, banda que ofreció uno de los conciertos más salvajes y memorables de la edición de 2019.

Una nutrida selección de DJs compuesta por Zombierella, Eneida Fever!, Tito Ramone, Runaway Lovers DJs, Alex Dbdb, Wendy Pelayo, Cheries Djs, Adrián vs. Santo y Estrella Electrónica pondrá sus platos al servicio de la noche para que el mejor rock n’ roll cierre cada jornada del festival.

Y mientras tanto, la diversión continúa fuera de los escenarios, en las campas de Mendizabala y lo hace con una programación especial de la que hoy desvelamos solo algunos detalles: Wall of Death, una de las atracciones que más ha fascinado al público del ARF, un clásico ya, y por cuyas paredes verticales ascienden a gran velocidad motoristas acróbatas mientras una banda toca en directo en el centro del cilindro. La acción no termina aquí y este año, por primera vez habrá autos de choque en el recinto del festival, acción a ritmo de rock n’ roll, anticipo de otras sorpresas que están por venir.

AZKENA ROCK FESTIVAL

Mendizabala, Vitoria-Gasteiz

16, 17 y 18 de junio 2022

Jueves, 16 de junio

18:00 Apertura de puertas

GOD

18:15 DIRTY HONEY

20:05 HISS GOLDEN MESSENGER

22:25 MORGAN

00:55 THE OFFSPRING

RESPECT

19:10 MORGAN WADE

21:10 THE TOY DOLLS

23:40 FU MANCHU

TRASHVILLE

21:00 LORD DIABOLIK

23:00 MICKY Y LOS COLOSOS DEL RITMO

01:00 TEENAGE WEREWOLVES

02:45 ENEIDA FEVER!

Viernes, 17 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30 ALEXIS EVANS

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 THE FAITHLESS

19:15 JERRY CANTRELL

21:50 AFGHAN WHIGS

00:40 SOCIAL DISTORTION

RESPECT

18:20 SURFBORT

20:30 DRIVE-BY TRUCKERS

23:15 SOZIEDAD ALKOHOLIKA

02:05 LIFE OF AGONY

LOVE

18:00 NUKORE

19:15 ADIA VICTORIA

20:45 MAD SIN

22:15 DELIRIUM TREMENS

01:50 ILEGALES

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

19:00 LOVESICK DUO

21:15 NEGRA CUCARACHA TERRORFOLK

23:00 LA PERRA BLANCO

01:15 KILINGONZ

03:15 RUNAWAY LOVERS DJS

04:55 TITO RAMONE

Rat Hole

02:15 WENDY PELAYO

04:15 ALEX DBDB

Sábado, 18 de junio

Plaza Virgen Blanca

13:30 KIM LENZ

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 WICKED WIZZARD

19:15 ISRAEL NASH

21:35 PATTI SMITH

0:25 SUZI QUATRO

RESPECT

18:20 DEWOLFF

20:20 EMMYLOU HARRIS

23:10 BLACK MOUNTAIN

01:45 MICHAEL MONROE

LOVE

18:00 JOSEBA IRAZOKI ETA LAGUNAK

19:20 ROBYN HITHCOCK Y LOS DEL HUEVOS BAND

20:50 RYLEY WALKER

23:45 VULK

01:50 DANIEL ROMANO’S OUTFIT

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

19:00 TIBURONA

21:00 MESSER CHUPS

23:00 OH! GUNQUIT

01:00 SUICIDE GENERATION

03:15 ESTRELLA ELECTRÓNICA

04:55 ZOMBIERELLA

Rat Hole

02:15 ADRIÁN VS. SANTO

4:15 CHERIES DJs

Bono: 145€

Bono + camping: 160€

Camping 4 noches: 15€

Entrada de día: jueves: 45€ y viernes y sábado: 65€

Venta: www.azkenarockfestival.com y www.seetickets.com/es