Viva Suecia y Leiva juntos en ‘Justo cuando el mundo apriete’

Viva Suecia (lee nuestra reciente entrevista) están de vuelta con la publicación del que será su nuevo disco, continuación de El Milagro (2019), después de que el año pasado lanzaran “La Voz del Presidente” que vino acompañada por una cara B titulada “Parar La Tierra”.

Tras “No Hemos Aprendido Nada” llega un segundo adelanto, “Justo cuando el mundo apriete” en la que se hacen acompañar por Leiva.

En redes sociales la banda ha contado como lo que empezó como un sueño en la casa perdida en medio de la sierra en la que pasaron unas semanas para componer este disco se acabó convirtiendo en realidad: “Los acordes y el ritmo salieron de manera casi instantánea. Rafa pidió 5 minutos y volvió con un estribillo enorme que evoca toda la esperanza del mundo. Joder, las cosas ahí fuera están regular y nosotros aquí, parece que tenemos SUERTE. Todos coincidimos en que era una canción muy de Leiva, de hecho, buscamos que no se pareciese demasiado, y aún así, a día de hoy, la seguimos llamando “La de Leiva”. Todo lo demás lo podéis imaginar, hacíamos bromas de algo utópico “¿imagináis que nos la produce?” “O mejor, ¡qué canta!” “Bah, imposible,… “. Meses después estaban grabando este tema con Leiva: “Fueron un par de días increíbles en Estudio Uno que nos dieron la oportunidad de aprender a hacer las cosas de otra manera y a trabajar con gente muy grande. No solo se trata de Leiva, es César Pop a los teclados, los conocimientos de Oscar Clavel, Edu Lavilla y Carlos Raya…”

El lanzamiento viene acompañado de un video-lyric que reposa sobre el rostro de una mujer (portada del sencillo), en el que Viva Suecia nos invitan a abrazarnos fuerte y cantar todos juntos esta canción.

Escucha ‘Justo cuando el mundo apriete’ de Viva Suecia ft. Leiva

Próximos conciertos Viva Suecia

27 de mayo – Spring Festival – Alicante

4 de junio – Portamérica – Caldas de Reis (Pontevedra)

18 de junio – Festival de Los Sentidos – La Roda (Albacete)

25 de junio – Conexión Valladolid – Valladolid

1 de julio – Polifonik Sound – Barbastro (Huesca)

15 al 16 de julio – Morriña Fest – A Coruña

16 de julio – Festival Sónica – Castro-Urdiales (Cantabria)

17 de julio – FIB – Benicassim (Castellón)

21 al 23 de julio – NoSinMúsica – Cádiz

29 de julio – Contempopranea – Olivenza (Badajoz)

6 de agosto – Luna Sur – Fuengirola (Málaga)

19 al 20 de agosto – Phe Festival – Puerto de la Cruz (Tenerife)

19 al 20 de agosto – Mediterranea Festival – Tavernes de la Valldigna (Valencia)

Foto: Alberto Van Stokkum