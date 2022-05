Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por Muzikalia a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Suede – She stills leads me on

Besmaya – Me dará igual

S7N – Pachuco

Marco Maril – Romance de la luna, luna

Interrogación Amor – Una manera perfecta de morir

Totally Enormous Extinct Dinosaurs – The sleeper

Doctor Explosion – Vestir de mujer

Margarita Quebrada – Gas lágrima

Viva Suecia, Leiva – Justo cuando el mundo apriete

Neil Young & Crazy Horse – Standing in the light of love

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Tú Ves Ovnis – As de Picas

Tú Ves Ovnis, proyecto liderado por Enrique Peydró desde Valencia, ha publicado esta semana la canción “As de Picas”. Se trata de un nuevo adelanto, el segundo, de su próximo disco Cambio de Ciclo. Una canción introspectiva que habla del dolor que puede provocar el amor, tanto cuando funciona como cuando no. “As de Picas” se presenta con un vídeo dirigido por Gala Serrano (Ártico Films).

Rayden – En el cielo de la boca

Tras haber sido candidato a Eurovisión con “Calle de la llorería”, Rayden ha publicado hace unos días un nuevo adelanto de su álbum, “En el cielo de la boca”. Una canción que habla de los sentimientos que tratamos de esconder y de cómo una canción los puede despertar. En este nuevo tema de Rayden colabora Álvaro de Luna. Juntos disfrutan de la fiesta y el baile en un vídeo grabado en plano secuencia.

Nyandú feat. Joana Serrat – Call me on my phone

Nyandú, el grupo encabezado por Ferran Orriols, Roger Orriols y Rubèn Pujol, regresa con su nuevo single titulado “Call Me On My Phone”, una canción muy bailable que trae nuevos sonidos a su música y en la que les acompaña Joana Serrat. El tema ha sido producido por Jordi Casadesús, Roger Orriols y Ferran Orriols, y llega acompañado de un vídeo obra de Roger Orriols y Xumari Roca.

Muñeco Vudú – Los héroes

Muñeco Vudú han publicado esta semana un nuevo sencillo, “Los héroes”, adelanto del que será su cuarto álbum. Una canción de rock pausada y rítmica que gira en torno a las emociones provocadas por una noticia negativa respecto a la salud. La canción se presenta con un vídeo que pretende reflejar esa lucha interna entre las ganas de huir de un problema y la necesidad, la firme voluntad, de afrontarlo.

Monstruopicales – Contigo todo me sabe a poco

Monstruopicales siguen con su ritmo de publicación de sencillos en este 2022, y esta semana le ha tocado el turno a “Contigo todo me sabe a poco”. Una canción adictiva y descarada que mezcla el indie pop con el funk con resultados llamativos que huelen a fiesta, a feria y a verano. En el vídeo el grupo se pasea por Madrid en la parte superior de sus autobuses turísticos.