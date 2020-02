Basia Bulat presentará su nuevo disco en Barcelona

Basia Bulat visitará Barcelona para presentar su nuevo y esperado Are you in love? Será el 17 de octubre en el Centre Artesà Tradicionàrius.

Basia Bulat ha necesitado tiempo para sacar adelante su nuevo disco, un tiempo durante el cual se enamoró, vivió la muerte de su padre e incluso sintió que había perdido el sentido de la belleza. Pero también es un trabajo marcado por dos viajes que la ayudarían a digerir sus últimas vivencias para mirar en su interior y sacudirse las sombras.

El desierto de Mojave fue el primer destino que dejaría huella en Are you in love? En este paisaje vasto y polvoriento, Bulat se vio expuesta y en cierto sentido, obligada a mostrar toda su verdad.

Sin embargo, el disco no estaba terminado cuando Bulat regresó a Montreal y para mediados de 2018, se había alejado de las canciones. Pasarían nueve meses más antes de que estuviera lista para escuchar su propia voz y “aceptar el pasado y aceptar el presente y tratar de estar abierta al futuro”.

Grabado junto a su banda, compuesto junto a Meg Remy de U.S Girls y con Jim James de My Morning Jacket en las riendas de la producción, este es un disco sobre la compasión e inspirado por cantautores como Minnie Ripperton, Emmylou Harris, Dolly Parton y Silvio Rodriguez – artistas que sabían (y saben) cómo imbuir las canciones tranquilas de una fuerza sensacional y una bondad sin límites.

El resultado es un álbum precioso y sorprendente, silenciosamente extraño, un disco brillante y polvoriento nacido en el desierto que verá la luz el próximo 27 de marzo.

El concierto de Basia Bulat ha sido programado después de que decenas de personas pidieran su concierto a través de la plataforma de conciertos bajo demanda Cooncert.com. Las entradas se pondrán a la venta en esta misma web a partir del jueves 6 de febrero.