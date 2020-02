Niño de Elche anuncia nuevas fechas

Niño de Elche, cantaor multidisciplinar y exflamenco, ha sabido aunar en sus variadas propuestas artísticas géneros o disciplinas como el flamenco, la electrónica o la literatura. Además de su proyecto en solitario, Niño de Elche ha unido fuerzas con artistas como Toundra y su proyecto conjunto Exquirla; junto a Israel Galván en el espectáculo Coplas Mecánicas, estrenado en Sónar 2018 y protagonista del documental del mismo nombre dirigido por Victor Hugo / Criocrea; o el nuevo proyecto que está presentando junto a Los Planetas, Fuerza Nueva.

En el inicio de 2020, Niño de Elche se embarca en una gira que le llevará a compartir su música más allá de nuestras fronteras, incluyendo Francia o Estados Unidos en su itinerario, además de fechas señaladas como su concierto (agotadas las entradas desde hace semanas) en el Auditorio Nacional de Madrid, o la presentación de su próximo proyecto, Auto Sacramental Invisible. Una representación sonora a partir de Val del Omar, cuya instalación se presentará en el Museo Reina Sofia en junio, y su representación musical se estrenará en el Sonar 2020.

Sus sonidos recogen elementos del flamenco, de la música colombiana y el repertorio de su último disco, del post-punk y la electrónica, haciendo honor a la música tradicional española y sus periferias, protagonistas de esta gira que no dejará a nadie indiferente.

16 de febrero – Donosti / Victoria Eugenia Antzokia

3 de marzo – Madrid / Auditorio Nacional

12 de marzo – Miami, USA / Koubek Center

13 de marzo – Washington D.C, USA / Former Residence of the Ambassadors of Spain

14 de marzo – New York, USA / Le Poisson Rouge (part of Flamenco Festival New York 2020)

17 de marzo – Brest, Francia / Le Quartz

20 de marzo – Barakaldo / Teatro Barakaldo

29 de abril – Bourges, Francia / Maison de la culture

18-20 de junio – Barcelona / Sónar