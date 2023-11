Bilbao BBK Live: Arcade Fire, Massive Attack, Underworld y más

Bilbao BBK Live ha revelado el primer avance de su cartel para la que será su edición de 2024. Nada menos que 29 artistas que animarán Kobetamendi del 11 al 13 de julio del próximo año.

Entre las destacadas figuras internacionales se encuentran Arcade Fire, el regreso a los escenarios de Massive Attack, dos clásicos como The Prodigy y Underworld o los siempre efectivos Jungle que tras su gira por salas vuelven a festivales. Además, Alvvays, Death From Adove 1979, el trío tejano Khruangbin, los australianos Parcels y la ecléctica representación del talento del Reino Unido con Overmono y Folamour en formato A/V, entre otros.

La rica biodiversidad musical del festival también incluye una fuerte presencia de artistas nacionales, destacando la gira de despedida de El Columpio Asesino, Ralphie Choo, Sen Senra, Jimena Amarillo y la fusión única de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, entre otros. La diversidad de estilos se completa con el ethio-jazz del legendario Mulatu Astatke y la representación local con nombres como Zea Mays, Shinova y Airu.

Abonos para Bilbao BBK Live

Preventa especial

Del 29 de noviembre a las 10h al 1 de diciembre a las 10h

Bono: 135€

Bono + camping: 160€

Venta general

A partir del 1 de diciembre a las 10.01h

Bono: 150€

Bono + camping: 175€

Camping 4 noches: 25€

Venta en bilbaobbklive.com y Fever Up

Primeros nombres de Bilbao BBK Live

AIRU

ALVVAYS

ARCADE FIRE

LOS BITCHOS

EL COLUMPIO ASESINO

CYMANDE

DEATH FROM ABOVE 1979

DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA

EZRA COLLECTIVE

FLOATING POINTS live

FOLAMOUR A/V

JIMENA AMARILLO

JORDAN RAKEI

JPEGMAFIA

JUNGLE

KHRUANGBIN

MASSIVE ATTACK

MULATU ASTATKE

NERVE AGENT

NONAME

OVERMONO

PARCELS

THE PRODIGY

QUERALT LAHOZ

RALPHIE CHOO

SEN SENRA

SHINOVA

UNDERWORLD

ZEA MAYS

