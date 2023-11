Real Estate avanzan su nuevo trabajo con ‘Water Underground’

Real Estate vuelven tras The Main Thing (2020) y tras el disco en solitario de su vocalista Martin Courtney. La banda norteamericana regresa con Daniel, que saldrá a la venta el 23 de febrero de 2024 a través de Domino Recording Co y que ha sido producido por Daniel Tashian (Kacey Musgraves) durante una juerga de nueve días en el RCA Studio A de Nashville .

El primer single, «Water Underground» llega acompañado de un vídeo musical inspirado en la entrañable serie de Nickelodeon de los noventa Las aventuras de Pete & Pete. El clip fue dirigido por Edmond Hawkins y está protagonizado por Danny Tamberelli, también nativo de Nueva Jersey y estrella de Pete & Pete, que también aparece en él junto con su antiguo compañero de reparto Michael C. Maronna. El vídeo, que se rodó en los suburbios de Nueva Jersey, fue conceptualizado y producido por Tamberelli y Maronna, con los creadores Chris Viscardi y Will McRobb.

Según Martin Courtney: «Esta canción trata de escribir canciones. Creo que ‘Water Underground’ es como el inconsciente, la misteriosa parte de tu cerebro de donde surge la creatividad. El flujo constante de música en el fondo de tu cabeza. Se te ocurre una idea mientras conduces o paseas al perro o algo así y quieres aferrarte a ella».

Escucha ‘Water Underground’ de Real Estate

Estas serán las canciones de ‘Daniel’ de Real Estate

Somebody New

Haunted World

Water Underground

Flowers

Interior

Freeze Brain

Say No More

Airdrop

Victoria

Market Street

You Are Here

Foto Real Estate: Sinna Nasseri