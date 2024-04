Billie Eilish ofrecerá dos conciertos en Barcelona

Billie Eilish regresa con Hit Me Hard And Soft, que verá la luz en todo el mundo el 17 de mayo a través de Darkroom/Interscope Records. Un trabajo que no tendrá adelantos, ni singles previos y se escuchará el mismo día de su lanzamiento. Un álbum escrito por Billie Eilish junto a su hermano FINNEAS, su colaborador fetiche, que también lo ha producido.

Según confirma su hoja promocional estamos ante su trabajo más atrevido hasta la fecha, una colección de canciones diversas pero cohesionadas, que es ideal escuchar en su totalidad de principio a fin. El álbum hace exactamente lo que sugiere el título: te golpea con fuerza y suavidad tanto lírica como sonoramente, al tiempo que flexiona los géneros y desafía las tendencias por el camino. Una obra que viaja a través de un vasto y expansivo paisaje sonoro, sumergiendo a los oyentes en un completo espectro de emociones.

El sucesor de Happier Than Ever (Darkroom / Interscope Records), se presentará en nuestro país dentro de la gira HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR producida por Live Nation. Será en la primavera de 2025, los próximos 15 y 15 de junio, en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Entradas para Billie Eilish

Entradas a la venta: el viernes 3 de mayo a las 11:00h en los puntos de venta oficiales Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Preventas: a partir del jueves 2 de mayo a las 11:00h en Livenation.es

Precios: desde 66€ (+ gastos de distribución)

Aún no podemos escuchar nada del disco, pero recordaremos dos canciones que publicó en 2022.

Escucha ‘TV’ y ‘The 30th’ de Billie Eilish