Trentemøller avanza su nuevo álbum con ‘A Different Light’

Trentemøller tendrá nuevo disco en 2024. Hoy descubrimos una nueva canción llamada «A Different Light». Un tema que xplora dicotomías, juega con las sombras, también se percibe la habitual frialdad nórdica no exenta de alguna tonalidad cálida.

Pero también representa un salto en lo artístico. Nos centramos en las notas de guitarra clásica con cuerdas de nilón que comandan de principio a fin la canción. Arpegiada y circular. Nos llevan en volandas hasta que, justo a mitad de la canción – la penumbra del eclipse – la cosa se oscurece un poco más por la entrada de un sinte. Ambas conviven a partir de entonces como cometas atadas a un mismo agarre.

«He querido crear algo más humano y atemporal para transmitir la melodía vocal de la canción», cuenta Trentemøller. “La guitarra acústica aporta sensación de fragilidad, es la escolta ideal que merecía el tema. A su vez, quería avanzar en la composición tanto con sonidos acústicos como electrónicos. Siento que la interacción entre estos dos mundos, las cuerdas de guitarra y las notas de sintetizador, han dado a la pieza una dimensión extra”.

Si bien la música y la letra son obra de Trentemøller, las voces pertenecen a la islandesa Disa, quien ha estado en la órbita del danés desde la gira con el disco “Memoria” donde sorprendió al público con sus propias versiones.

Trentemøller regresa a España en una nueva gira que le traerá a Barcelona el próximo 11 de noviembre (Sala Apolo) y un día después a Madrid, el 12 de noviembre (en La Riviera). También actuará en el Phe Festival de Tenerife, el 24 de agosto. El danés estará acompañado de Diisa Jakobs (voces, guitarras, sintes), Silas Tinglef (batería, guitarras), Brian Batz (guitarras), y Jacob Haubjerg (bajo).

11/11 – BARCELONA (Sala Apolo)

12/11 – MADRID (La Riviera)

Escucha ‘A Different Light’ de Trentemøller

Estas serán las canciones de

01. A Different Light

02. Nightfall

03. Dreamweavers

04. I Give My Tears

05. Behind My Eyes

06. Hollow

07. Empty Beaches

08. In A Storm

09. Winter’s Ghost

10. Closure