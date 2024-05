Dar Ful Ful – El Artista Adolescente -Reedición- (Jabalina)

El dúo Dar Ful Ful dejó para la posteridad un único disco de siete canciones, unos pocos temas extra esparcidos en recopilatorios varios y apenas una decena de conciertos. Poco más de un año después de publicado “El artista adolescente” (2001), la banda formada por Marco Maril y Xavi Font se disolvió sin que jamás existiese la posibilidad de una continuidad.

Las comparaciones con Family son inevitables, no solo por el breve legado y la súbita desaparición de ambos dúos, sino por sus evidentes conexiones estilísticas (la de los donostiarras fue una influencia claramente reconocida por ellos) y por la propia intervención de Javier Aramburu, responsable de la icónica portada de El artista adolescente. Además, Dar Ful Ful grabaron el disco en Donosti, con Iñaki de Lucas a la producción y colaboraciones de miembros de La Buena Vida (más notoriamente, Irantzu Valencia haciendo dueto con Xavi en el tema “En soledad”). Sin embargo, sería algo injusto reducirlo todo a eso, ya que uno puede quedarse con la sensación de que se trataba de un grupo autogenerado que surgió desde la nada para imitar a sus héroes, seguir cierta moda de aquel momento y, acto seguido, se desvaneció. La realidad era más compleja.

Para entenderlo todo mejor hay que retraerse a mediados de los años noventa, cuando un grupo de chavales forman en Santiago de Compostela el colectivo La Familia Feliz, autoimaginándose y creando su propia escena sin coartar las locuras que se les ocurrieran. Todos se juntan y revuelven en torno a bandas como Hemisferio Izquierdo o Taxi Driver, con las figuras carismáticas de Rafa y Diego Anido como cabezas más fáciles de ver. Marco Maril, entonces conocido como Marco Residuos, era voz y guitarra en Hemisferio Izquierdo, había formado parte un poco antes de la banda post grunge Fulsomes, pero alrededor de 1998 empieza a grabar sus primeras maquetas en solitario con el nombre de Dar Ful Ful. Poco después montaría un sello, de vida efímera, para dar salida a todo lo que se cocía en la Familia Feliz: Splat. Bajo esa escudería se autoeditó en 1999 la primera experiencia discográfica de Dar Ful Ful, “a.”. Lo que ese CD contiene son cinco canciones que muestran una rara avis de pop naïf y libérrimo, absolutamente personal, pero no tenían nada que ver con lo que vendría después.

Lo que vino después fue Xavi Font, quien había formado parte en los años 90 de los leridanos Loopside. Este era uno más entre aquella legión de grupos noise pop influidos por el indie británico, que llegó a grabar un disco para Jabalina en 1995 (Switch-On) y tocar en la segunda edición del festival de Benicássim, en 1996. En el 98 ó 99, Font se había ido desde Cataluña a vivir a A Coruña por motivos laborales. No conocía a nadie allí. Xavi Guillaumes, del fanzine Miracles For Sale, le puso en contacto con otro fanzinero coruñés, David Tingugi, con la expectativa de encontrar a gente con la que tocar en su nueva ciudad de adopción. Un día, David le puso a Xavi los discos de Splat y él alucinó directamente con el de Dar Ful Ful. Conoció a Marco en persona en un concierto montado por La Familia Feliz en A Coruña y, poco después, ya estaba formando parte de Dar Ful Ful, dándole también un giro a su sonido.

La reedición en vinilo que ha puesto ahora en marcha Jabalina para celebrar el 30 aniversario del sello madrileño ofrece una perspectiva diferente sobre aquel disco. Al ampliar el número de temas, de siete a diez, rompe la narrativa original del CD, que comenzaba con el tecnopop “happy-sad” de “La belle âge” y se cerraba mirando hacia los horizontes inciertos de una noche estrellada en “Artista adolescente”, bella y desoladora cada vez que Marco entonaba aquello de “humanoides y princesas”. La nueva edición le cambia el final al incorporar tres temas posteriores que el dúo incorporó en recopilatorios de Jabalina y en otros lugares: el inédito “El libro de Raquel” y dos versiones. La primera es “Summerside”, de Adorable (que tocaron por primera vez ante el propio Pete Fijalkowski, entonces con Polak, en un Minifestival Pop en la sala Apolo de Barcelona). La otra es “Noches entre rejas”, de Carlos Berlanga, logradísima a la hora de captar su emoción genuina y que, para el caso, acaba cumpliendo como cierre la misma función de dejarte helado que la original “Artista adolescente”.

Particularidad del dúo es que ambos eran vocalistas, compositores, programadores y guitarristas. Tanto en disco como en sus difíciles directos (ellos dos solos en el escenario, con Arturo Humanoid disparando las bases desde la mesa de sonido), se iban repartiendo las canciones al estilo de, pongamos, Robert Forster y Grant MacLennan en The Go-Betweens, pero realmente el equilibrio entre ambos era muy logrado: no se percibía una enorme diferencia de personalidades musicales y las canciones de uno no sobresalían con respecto a los de otro. Aparte de las citadas, de entre las de Xavi destacaría “Abril”, intemporal en su pulsión romántica. De entre las de Marco, “Alma de tergal”, quizá la gran tapada del disco, y bastante impactante por su elegante forma de entregar épica, drama y angustia generacional con un estribillo infalible: “Siempre estamos a punto de ahogarnos/ siempre estamos llegando hasta el fin”.

El artista adolescente fue también la primera obra que puso en órbita el indie pop hecho en Galicia. Tras su último concierto, en el Primavera Sound de 2002, Dar Ful Ful se perdieron en la niebla, pero abrieron las puertas para la llegada de Apeiron, Nadadora y Triángulo de Amor Bizarro. Aunque esa es ya otra historia. Marco Maril hace ahora discos con su nombre -atrás quedó el proyecto Apenino-, entre el pop y las instalaciones sonoras, y Xavi Font trabaja fundamentalmente en música para cine y televisión, con un prestigio creciente en ese campo.

