Prison Affair + Finale (Sala But – Sound Isidro) 18/05/24

Llegábamos a las puertas de But y en los aledaños de la sala veíamos a alguna gente con aspecto de rockers a la antigua usanza. Tengo un colega que siempre dice: “algunas veces es mejor no preguntar, que quedas como un idiota”, no le hice mucho caso y me lancé: “disculpad, no creo que estéis esperando para el concierto de Finale ¿no?”, contestación: “¿Fina qué? Estamos esperando a que abran la Barceló, que toca Jaime Urrutia”.

Así que, separados por una pared y también por la brecha generacional de los artistas y gran parte de sendos públicos, se iban a celebrar dos conciertos a priori diferentes.

Sound Isidro ha tenido el buen gusto de programar a dos bandas representativas del nuevo punk nacional, por una parte; Finale, desde Valencia y Prison Affair, desde Barcelona. A pesar de la amplia oferta de conciertos en la capital el pasado sábado, la afluencia de público fue más que notable, llenando por completo la parte inferior de La Paqui.

Difícil discernir cuál de las dos bandas había atraído más gente, ya que ambos mueven a centenas de jóvenes (toma relevo generacional) interesados por el punk. Los primeros en salir serían Finale, de los que dimos buena cuenta el pasado año en el festival luso; Luna Fest.

Viendo a Pepet – el frontman de Finale – a uno se le viene a la cabeza la figura de la Iguana de Detroit, por sus movimientos, por su mirada y su actuación. Que no tengo ni idea de si Pepet tiene entre sus referentes a Iggy Pop, oiga, pero en esto de la música las comparaciones son inevitables y yo no estoy a salvo.

Así, como mandan los cánones del punk, el cuarteto valenciano comenzó su corto y furioso set de media hora, con un Pepet gesticulando y cantando con su peculiar tono, provocando un pogo, que no pararía hasta el final, en casi toda la sala.

Seguimos a la espera de que saquen algo nuevo, así que, no tenía pinta de que en lo tocante a temas hubiera muchas sorpresas, pero lo cierto es que hubo al menos tres canciones que debían ser de nueva cosecha, o al menos no supe englobar en su cancionero.

“Navajas” de su primer largo, coeditado por Flexidiscos y Discodrome fue la primera y de ahí no bajaron de velocidad, pasando por “Bipolaridad”, “Loco Loco”, “Me meo”, “Es amor”, o “Visión de futuro”, una de las más celebradas, por cierto.

¿Qué hace diferente a Finale de otras bandas de punk, o cuál es el secreto de su predicamento? Sin duda, el mencionado frontman y su voz, pero no solo eso, la frescura de sus canciones, con esa base rítmica contundente pero bailonga y la guitarra post punk sin distorsiones exageradas de otras bandas del género. Deseando que saquen nuevo material.

Con unas proyecciones en el fondo del escenario con los característicos dibujos de Prison Affair, se presentaban los catalanes con un público también entregado de antemano.

Confieso que no había encontrado la gracia a sus escasas grabaciones y no entendía muy bien el porqué de su éxito, ni lo de las giras en diferentes países, vamos, que no entendía nada, cosas de señor mayor.

Sin embargo, todas las dudas se vieron disipadas a los pocos minutos de comenzar su show, incluso más corto en minutaje que el de sus compañeros. La potencia que esgrime el trio Prison Affair no es ni medio normal, además que se les nota muy trabajados en el plano musical y de ensayo.

Pogo, sudor, líquidos volando (espero que fuese cerveza) y algún que otro salto desde el escenario, fueron la tónica en el dancefloor de la sala, con una banda tocando a la perfección y un poco como si no fuera con ellos que, por otra parte, es parte de la gracia.

Así que, temas como: “Entre barrotes”, Black Caiman”, “Nice Guys”, hicieron gastar suela de zapatilla al personal, mientras que “Big Bottom Baby” parecía dar un poco de tregua con la intro del bajo, que no fue otra cosa que un trampantojo sonoro, dando lugar a otra bestialidad.

Me siguen sin convencer las grabaciones tan low fi, pero como comentaba, en directo Prison Affair son otra cosa, respeto total hacia su directo.

¿Actuarán Finale y Prison Affair dentro de cuarenta años, con invitados y tirando de repertorio clásico en la sala Barceló, mientras unos jovenzuelos presentan sus primeros discos en la sala de al lado? Lo más seguro es que un servidor no esté para contarlo así que, me mandáis la respuesta al infinito.

Fotos Prison Affair + Finale: Fernando del Río