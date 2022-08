Billy Corgan ‘Together and Together Again’ en Bienvenido a los 90

Recuperamos el directo que Billy Corgan organizó desde su tetería ‘Madame Zuzu’s’ con motivo del tiroteo del 4 de julio en su barrio Highland Park.

Corgan invitó a la artista local Janele Lake quien tocó el arpa. También a la banda Bob Moses, a Billy y Sierra Swan y al cuarteto de jazz de Frank Catalano quien contó con la participación de Jimmy Chamberlin.

Suenan:

01. Janele Lake

02. Impressions (John Coltrane) – Frank Catalano Quartet + Jimmy Chamberlin + Billy Corgan

03. Don’t Be Cruel – Billy & Sierra Swan

Billy Corgan Set 1:

04. Processional

05. Thirty-Three

06. The Celestials

07. Like Lambs

08. Ithax

Billy Corgan Set 2 con Jimmy Chamberlin & Sierra Swan:

09. Aeronaut

10. Today

11. Wrath

12. Scimitar

13. 1979

Billy Corgan Set 3 con Chloe Mendel, Jimmy Chamberlin, Frank Catalano & Sierra Swan:

14. With a Little Help From My Friends

15. Jane Says ( Con Perry Farrell de Jane’s Addiction)

¡Disfruten!