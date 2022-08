Conoce a Off the Wolf, que debutan con el single ‘Spark’

Off the Wolf es un proyecto que nace durante la pandemia de 2020. Un power trío cuyos miembros provienen de otras bandas, ya extinguidas, y que está formado por Òscar Figueras a la voz y guitarra, el bajista David Farrés y el batería Edu Carrasco.

Un sonido que se caracteriza por ritmos melódicos, que dejan paso a pasajes más duros y distorsionados. Con composiciones propias, sus influencias van desde el rock de los 90´s hasta el indie rock de la primera década de los 2000.

«Spark» es su primera referencia, una canción que definen como la historia de una obsesión. Un sentimiento que hiere y al mismo tiempo nos reconforta y del que no podemos (o no queremos) huir.

Grabada en un espacio privilegiado, como es el Parque Natural del Delta del Ebro (sur de Catalunya), y bajo la supervisión del amigo y productor, Juan Mateos (de Montalbo y Fake Teddy), se ha convertido en uno de los temas de los que se sienten más orgullosos.

Escucha ‘Spark’ de Off The Wolf