Bingo Trappers – Karaoke Parkman Blues (No Aloha Records)

De ser unos perfectos desconocidos para quien esto suscribe, a convertirse en uno de los discos más adictivos de los que llevo escuchado este año. Bingo Trappers son una banda afincada en Ámsterdam formada por Waldemar Noë (compositor y cantante), y el multiinstrumentista Wim Elzinga, y este es su décimo elepé contando su primigenia producción en formato casete.

Del territorio holandés han llegado propuestas la mar de interesantes: que si Bettie Serveert pasando por el encantador Wally Tax, The Nits, pasando por la electrónica de Legowelt y hasta creadores de one hit wonders llena pistas como los simpáticos e intrascendentes Vengaboys. Así que siempre es bueno expandir el radar musical más allá de territorios anglosajones para así no perderse propuestas que merecen la pena. Un nuevo ejemplo de excelencia pop son este dúo que con Karaoke Parkman Blues (coeditado conjuntamente entre el sello tarraconense No Aloha Records, Grapefruit Records, Microwave Records y Almost Halloween Time Record en una edición limitada en vinilo) ingresan en la lista de aquellos discos que son un grower en toda regla.

Estas diez composiciones son preciosas gemas pop que miran a sus referentes con soltura, y una más que encomiable sabiduría a la hora de enhebrar melodías que abrazan subyugantes armonías que beben del legado del pop sesentero y noventero, cuyo armazón se sustenta en cálidos sonidos guitarreros – excelentes arreglos de slide guitar- y una aportación vocal muy cool sin imposturas.

Ninguna de las canciones sobresale sobre las demás ya que todo el disco es un producto la mar de compacto. El desgarbado trote a lo Pavement de “Resonating Blind” es empezar sabiendo bien el terreno a pisar. La herencia noventera está a buen recaudo con “Pack Of Straydogs” o “No More Superheros”temas que no desentonarían en el legado de David Berman.

La veta más sesentera tiene su hueco en estos surcos: “Have You Ever Seen” tiene el cromatismo de Neil Young o unos The Byrds, mientras que en “Choppers” resuenan ecos de Bob Dylan y hasta de la descarga rítmica de Forster/McLennan se adueñan con desparpajo. Un disco excelente que sirve para descubrir a un grupo que merecería más repercusión más allá de sus fronteras.

Escucha Bingo Trappers – Karaoke Parkman Blues