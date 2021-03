black midi adelantan su nuevo álbum con ‘John L.’

black midi anuncian el sucesor de Schlagenheim (2019). La banda formada por Geordie Greep, Cameron Picton y Morgan Simpson, publicarán Cavalcade el próximo 28 de mayo a través de Rough Trade / Everlasting Popstock.

Las canciones de Cavalcade se habían estado gestando desde el lanzamiento de Schlagenheim y en julio comenzaron a abrirse camino en los setlists de sus conciertos y finalmente se convirtieron en entidades individuales. Pero con este álbum hubo un “anhelo “de ser mas considerados y grabar algo que fuera más interesante y desafiante: “Es fácil dejarse llevar por el mito de la improvisación y la intervención divina, y pensar que si una canción no surge en la sala de forma natural, sin que la guíe alguien en concreto, cuando todos estamos sintiendo las vibraciones, entonces no es adecuada y no es pura. Eso es algo peligroso porque acabas por no probar nunca algo diferente, o simplemente abandonas una idea si no funciona a la primera porque siempre estás esperando que llegue perfecta.” Dice Greep

“Cuando escuchas el álbum casi puedes imaginar que todos los personajes forman una especie de cabalgata. Cada uno de ellos cuenta su historia uno a uno y, al terminar cada pista, te sobrepasan, sustituidos por el siguiente en la fila” comenta Picton.

El primer tema del álbum, “John L” ya está disponible en 12” para su reserva con la cara b “Despair”.

Escucha lo nuevo de black midi