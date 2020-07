The New Raemon estrena el vídeo de ‘El árbol de la vida’

“El Árbol de la vida” es el nuevo videoclip de The New Raemon (recuerda nuestra reciente entrevista). Este tema, es uno de los singles más importantes dentro de Coplas del Andar Torcido su último trabajo, séptimo de su carrera y su obra más personal y madura. También la más visceral. Ramón Rodríguez refleja aquí el drama cotidiano de hacerse mayor, la angustia del hombre ante la incertidumbre y la deriva del mundo.

En”El Árbol de la vida” entona doliente: “Empezamos a morir al nacer, luego brota la semilla del miedo. La del odio crece después”. Ramón destaca de esta pieza que “es probablemente la canción de la que me siento más orgulloso de haber escrito en estos años: poética, sincera y humanista”.

En palabras de Alejo Lewis , el realizar del video clip: “He tenido tres meses y medio para hacer un videoclip confinado en casa, y casi 4000 dibujos después este es el resultado: un cómic animado con un blanco y negro inspirado en Raymond Pettibon, que suma su propia narrativa a la de la canción. He usado en muchos tramos del video la técnica de la rotoscopia, capturando a Cintia Ballbé en el salón de casa con el móvil. Quizás fue una idea de locos hacer una animación tradicional con un tema tan largo como este (seis minutos nada menos), pero dibujar cada día un poco con la música de The New Raemon ha sido casi terapeutico. Creo que la historia es el producto de una escucha/lectura de “El árbol de la vida” que se ha contagiado irremediablemente del contexto en el que se ha realizado. Espero que sea tan sugerente como la canción, que expanda sus interpretaciones y provoque la imaginación del oyente/espectador.”