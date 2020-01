Black Pumas – Black Pumas (ATO Records / [PIAS])

Hace unas semanas el diario Los Angeles Times abría un artículo en su sección de música preguntándose “¿Quiénes son Black Pumas, el misterioso grupo nominado como mejor nuevo artista?” Bueno, intentaremos responder a la incógnita. Efectivamente Black Pumas es un proyecto nuevo, aunque construido a partir de mimbres experimentados. Por un lado, el grupo nace de la mente del productor norteamericano Adrian Quesada, quien por su parte ya atesoraba un Grammy, en este caso a mejor disco de rock latino, urbano o urbano alternativo, al frente de la banda de funk latino Grupo Fantasma. Por otro lado, en la mejor tradición del sueño americano hecho realidad, tenemos a un cantante desconocido, errante trovador de bares y salas, llamado Eric Burton. Quesada tenía grabados unos temas de soul, algo más clásico que lo que venía haciendo con Grupo Fantasma, y buscaba una voz para ellos. Cuando escuchó a Burton supo que la había encontrado.

El resultado de esa fantástica asociación es este espléndido disco homónimo, Black Pumas. Un disco de soul con influencias clásicas, sobre todo de aquel glorioso cambio de década, de los 60 a los 70, que impulso al género a cotas nunca superadas. Sin embargo yo no me atrevería a calificarles de renovadores del soul, pero tampoco de revivalistas. No cabe duda de que temas como “Black Moon rising”, la fenomenal “Colors”, “Fire” o “Stay gold” suenan a clásico, a Marvin Gaye, Al Green, Bill Withers o Curtis Mayfield, pero hay algo en estas composiciones, quizás en su producción, que impide incluir a Black Pumas en la larga lista del revival soul. Algo que los hace situarse en un término medio entre gente como Lee Fields, Sharon Jones, Leon Bridges o Charles Bradley, más atados al canon clásico, y renovadores como Frank Ocean o Michael Kiwanuka. Un combinado que hará las delicias, estoy seguro, de cualquiera que disfrute con las canciones de los nombres arriba mencionados. También de quienes consideren que ni unos ni otros, que los mejores discos de soul del último lustro los han hecho St. Paul & The Broken Bones. Incluso si el de Yola (también nominada al Grammy a artista revelación, por cierto) ha sido tu disco del año, igual encuentras aquí un buen candidato al segundo puesto.

Un disco para rasgarse la camisa, para regodearse en el dramatismo, para enamorarse, para reivindicarse y sobre todo para disfrutar con esa música magnética, sensual y penetrante que es el soul. Con adjetivos delante, detrás, con adverbios, complementos o con el calificativo que le queramos poner. Yo, por mi parte, lo dejaría en Soul con mayúsculas.

