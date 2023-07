Sorteamos dos abonos para Visor Fest

Ya queda menos para la llegada de Visor Fest (entradas a la venta aquí) ), que se celebra los próximos 22 y 23 de septiembre el recinto de La Fica de Murcia. Un festival que acogerá los directos de grandes bandas de los 80 y los 90 en una programación sin solapamientos.

En su cartel también podemos encontrar a OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) cuyos álbumes de estudio más recientes demuestran que la banda es una de las pocas de su generación que sigue siendo capaz de crear música que inspira. No en vano, en 2023 publicarán nuevo álbum, Bauhaus Staircase, que a buen seguro podremos disfrutar en directo en la cita murciana. A Suede, que han vuelto a la actualidad con Autofiction un disco donde la banda decidió volver a lo básico en movimientos que recuerdan sus primeros días. A los norteamericanos Nada Surf, que con un total de diez trabajos publicados, han triunfado en sus diferentes giras, tanto a nivel nacional como internacional, consiguiendo numerosos sold out. Su último lanzamiento data de 2020 y nos llegó bajo el título de Never Not Togheter, en el que continuaban la línea del sonido elegante y atemporal que siempre les a caracterizado.

También disfrutaremos de The House Of Love. Fundados por el vocalista y guitarrista Guy Chadwick fueron aupados por Alan McGee y John Peel como una de las sensaciones del pop británico de finales de los 80 y principios de los 90. En la que será su única actuación confirmada en España en todo 2023, estamos ante oportunidad única de poder disfrutar de canciones emblemáticas de su primera etapa como «Christine», «Hope», «Shine On», «Beatles And Stones» o «The Girl With The Loneliest Eyes», como también de su discografía actual. Discos como She Paints Words in Red (2013) o el reciente A State Of Grace (2022) en los que demuestran su mano para seguir armando estupendas melodías.

No nos olvidamos de Mercromina. Reunidos de nuevo en 2015 tras una década de separación, el conjunto volvió a demostrar por qué son uno de los nombres de referencia en la historia del pop español. Acrobacia fue su primera referencia, allá por 1995, y cuentan en su haber con trabajos del calado de Hulahop o Canciones de andar por casa. Ni de formaciones históricas de los 80 como Echo & The Bunnymen regresarían a nuestro país para celebrar sus cuatro décadas imborrables en su gira “Celebrating 40 Years Of Magical Songs”, un tour que también recalará en Visor Fest.

Completan los legendarios Inspiral Carpets, mitos de la música madchester junto a The Stone Roses y Happy Mondays, poseedores de obras memorables com Life de 1990, The Beast Inside de 1991 o Devil Hopping de 1994. Su pop psicodélico promete hacernos bailar.

Así queda el cartel completo de Visor Fest

