Bleachers anuncian disco grabado en directo

Bleachers ha anunciado la publicación de su directo Live At Radio City Music Hall, que se edita este viernes 25 de agosto a través del sello Dirty Hit. Compuesto por 21 canciones, fue grabado durante la actuación de la banda en el Radio City Music Hall de Nueva York el 26 de julio de 2022 donde se les unió por sorpresa el mismísimo Bruce Springsteen.

Bleachers están liderados Jack Antonoff, un artista de renombre internacional que ejerce como cantante, compositor, músico y productor, y ha recibido ocho premios Grammy. Bleachers ha obtenido reconocimiento a lo largo de sus tres álbumes de estudio, ganándose una base considerable de seguidores desde el lanzamiento de su primer disco Strange Desire en 2014.

El álbum más reciente de la banda, titulado Take the Sadness Out of Saturday Night, marcó un momento crucial en su carrera, destacando la habilidad compositiva de Antonoff y su capacidad para crear himnos pop de gran envergadura basados en historias personales.

Estas serán las canciones de ‘Live At Radio City Music Hall’ de Bleachers

1. 91

2. Mickey Mantle

3. Wild Heart

4. How Dare You Want More

5 .Big Life

6. I Miss Those Days

7. Everybody Lost Somebody

8. Good Morning

9. Heroes

10. Chinatown (Feat. Bruce Springsteen)

11. Don’t Go Dark

12. Juno Interlude

13. Rollercoaster

14. Let’s Get Married

15. The Whole Of The Moon

16. Wild Heart Reprise

17. 45

18. Mystery

19. I Wanna Get Better

20. Don’t Take The Money

21. Stop Making This Hurt

Foto Bleachers: Shane Timm