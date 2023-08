Migrant Motel relanzan «Mr. Robot» en castellano

Migrant Motel es un dúo formado por David Stewart (de Perú, residente en L.A.) y Chava Ilizaliturri (México). De ellos te hemos hablado en alguna ocasión en nuestra PlayList Emergente. Hace unas semanas te dimos cuenta de su último lanzamiento, el sencillo «Mr. Robot». Una canción de pop alternativo oscuro, cinemático y melancólico que cuenta la historia de un narrador que desea ser más humano, sentir más.

Hace unos días supimos que Migrant Motel han grabado una nueva versión de «Mr. Robot», en esta ocasión cantada en castellano. Un decisión que Chava Ilizaliturri explica de esta forma:

«Ya hace tiempo que comenzamos a incorporar el español en nuestra música. Poco antes de tocar en Lollapalooza en 2021 habíamos lanzado una versión en español de nuestra canción ‘Muñequita Rota’ y teníamos listas nuevas canciones en español o spanglish para lanzar después del festival las cuales tuvimos que detener por múltiples razones. El idioma y la identidad de la banda siempre ha sido un tema desde nuestros inicios. La banda se formó en Boston con una mayoría de miembros anglo hablantes y fue evolucionando hasta el punto en que los miembros que quedamos somos ambos latino americanos residiendo en Los Ángeles y Ciudad de México. David nació en Lima, creció en Estados Unidos y desde hace mucho tiempo el inglés se volvió su primer idioma, el mío es el español. Hemos trabajado en un proceso de composición en el cual él escribe las canciones en inglés y yo las reinterpreto al español, siempre respetando las melodías originales. No tenemos reglas de momento, todo es muy libre, si la canción suena mejor en español nos quedamos con esa, si suena forzada o no suena lo suficientemente fuerte no la usamos, si ambas son fuertes nos quedamos con las dos o también o también escribimos canciones ya en spanglish de entrada. Esas son las nuevas formas de composición de Migrant Motel y queremos que sea parte de nuestra identidad».

A continuación puedes escuchar esta versión en castellano que Migrant Motel han realizado de su canción «Mr. Robot».