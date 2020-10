Lana del Rey estrena canción: ‘Let Me Love You Like a Woman’

Hoy, Lana Del Rey lanza su nueva canción “Let Me Love You Like a Woman”. Escrita y producida por Lana Del Rey y Jack Antonoff, la canción fue grabada en Los Ángeles en Conway Studios y en Nueva York en Electric Lady Studios. La pista está disponible ahora para streaming y descargar en todas las tiendas. Un vídeo hecho en casa y editado por la propia Lana seguirá al lanzamiento a las 6 pm esta tarde y podrás verlo aquí.

“Let Me Love You Like A Woman” es la primera pista que se publica tras el éxito del álbum de Lana, aclamado por la crítica y nominado al Grammy, Norman Fucking Rockwell.