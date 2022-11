Blur confirman su vuelta a los escenarios para 2023

Este verano saltaban los primeros rumores, finalmente se confirma la vuelta a los escenarios de otros históricos del britpop para 2023, Blur.

Si hace pocos días eran Pulp quienes anunciaban las primeras fechas para su vuelta a los escenarios, hoy lo hace la banda del vocalista, tecladista y guitarrista Damon Albarn, el guitarrista y vocalista Graham Coxon, el bajista Alex James y el batería Dave Rowntree.

El próximo 8 de julio de 2023 estarán actuando en el Estadio de Wembley. Las entradas saldrán a la venta este viernes 18 de noviembre a través de su web oficial.

Han pasado siete años desde que Blur publicaban con su último disco hasta la fecha, The Magic Whip. Desde entonces, se han dedicado a diferentes proyectos, siendo Albarn el que ha tenido una actividad más frenética compatibilizando su carrera en solitario con Gorillaz y The Good The Bad And The Queen.

En 2018 parecía que Graham Coxon no mostraba demasiado interés por una posible vuelta: «Realmente no sé por qué habría de suceder. Creo que el regreso fue una buena puntuación en la historia de Blur, fuera lo último o no. No lo sé, pero hasta el momento no hay planes para hacer algo más. Cuando eres más viejo es más difícil. El tiempo es más corto para hacer esas cosas, así que probablemente por eso muchos músicos van perdiendo calidad creativa conforme envejecen».

Tendremos que esperar a la confirmación definitiva, mientras la banda reedita Bustin´& Dronin´ disco de remezclas de canciones incluidas en el disco de Blur de título homónimo publicado en 1997 y que este año celebra su vigesimoquinto aniversario.

¿Será cosa de un concierto puntual o harán gira? Seguiremos informando.