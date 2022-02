Especial: 25 años de ‘Blur’, el álbum que enterró el britpop

Se cumplen 25 años de Blur, quinto disco de la formación británica, y un antes y después en su carrera. Los londinenses habían emergido con éxito a principios de década con su debut, a medio cambio entre el pop y el noise y pronto, se dejaron seducir por la sombra de The Kinks, XTC y The Beatles, tocando techo en obras como Parklife del año 94 y repitiendo la fórmula con The Great Escape un año después. Era el momento de dar un volantazo y de ello hablaremos en la próxima y media de programa.

Ya habíamos fijado en 1997 como el año del ocaso del britpop, con la aparición de álbumes como Ok Computer. Mientras artistas como Oasis seguían emperrados en repetir la fórmula (sin éxito) con el empalagoso Be Here Now (1997), y The Verve ponían la guinda al movimiento con el exitoso Urban Hymns (1997), bandas como Radiohead demostraban querer ir un paso más allá, al igual que los Blur de Damon Albarn, escarmentados de luchas inanes y la sobredosis melódica de The Great Escape, daban un vuelco a su música en busca de otros territorios. Damon Albarn quería cantarle a su maltrecha vida sentimental y Graham Coxon miraba al otro lado del atlántico para buscar inspiración. El resultado, a continuación.

