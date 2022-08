¿Blur preparan su regreso? De momento anuncian reedición

¿Tendremos a Blur de vuelta en 2023? Diferentes medios británicos no dejan de especular con la posibilidad de un gran concierto en Wembley para conmemorar las tres décadas de Parklife.

«Los muchachos han estado hablando y ahora se está convirtiendo en realidad. Sus planes se mantienen muy bien guardados, pero hay un concierto en Wembley que coincidirá con el 30 aniversario de su segundo álbum, Parklife. La banda está totalmente a bordo y despejando sus agendas para comenzar de nuevo» afirma una fuente en The Sun.

Han pasado siete años desde que Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree regresaron con su último disco hasta la fecha, The Magic Whip, último álbum hasta la fecha. Desde entonces, se han dedicado a diferentes proyectos, siendo Albarn el que ha tenido una actividad más frenética compatibilizando su carrera en solitario con Gorillaz y The Good The Bad And The Queen.

En 2018 parecía que Graham Coxon no mostraba demasiado interés por una posible vuelta: «Realmente no sé por qué habría de suceder. Creo que el regreso fue una buena puntuación en la historia de Blur, fuera lo último o no. No lo sé, pero hasta el momento no hay planes para hacer algo más. Cuando eres más viejo es más difícil. El tiempo es más corto para hacer esas cosas, así que probablemente por eso muchos músicos van perdiendo calidad creativa conforme envejecen».

Tendremos que esperar a la confirmación definitiva, mientras la banda reedita Bustin´& Dronin´ disco de remezclas de canciones incluidas en el disco de Blur de título homónimo publicado en 1997 y que este año celebra su vigesimoquinto aniversario.

La recopilación se publicó en 1998 en una distribución reducida y el 23 de septiembre estará disponible en doble vinilo estándar y CD, tras haberse lanzado un vinilo coloreado en el Record Store Day de este añ

Este es el contenido de ‘Bustin´& Dronin´’ de Blur

A.

1. Movin’ On (William Orbit Mix) – 08:00

2. Death Of A Party (Well Blurred Remix) – 06:46

3. On Your Own (Crouch End Broadway Mix) – 03:32

B.

1. Beetlebum (Moby’s Mix) – 06:43

2. Essex Dogs (Thurston Moore’s Mix) – 09:01

C.

1. Death Of A Party (Billy Whiskers Mix) – 04:47

2. Theme From Retro (John McEntire’s Mix) – 05:43

3. Death Of A Party (12” Death) – 07:08

D.

1. On Your Own (Walter Wall Mix) – 15:00