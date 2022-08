The Cure comparten la versión demo de ‘Cut’ y retrasan Wish Deluxe a noviembre

Mientras seguimos esperando noticias de su ¿sus? nuevo disco ¿discos? The Cure anuncian la Deluxe Edition de Wish.

Finalmente será el próximo 25 de noviembre en lugar del 7 de octubre como en un principio estaba previsto, cuando llegue la edición 30 aniversario de uno de los discos más especiales de los de Robert Smith. Esta edición de lujo de 45 pistas, compilada por el propio Smith, quien también se ha ocupado de su remasterización junto a Miles Showell en Abbey Road Studios, contendrá 24 pistas inéditas y 4 pistas nuevas en CD en tres discos.

Será publicada en 2LP, CD y CD Deluxe (que incluye ‘Lost Wishes’) y también estará disponible un cassette de edición limitada de Lost Wishes. Todas las ediciones se pueden reservar aquí.

Este será su contenido:

CD1 el álbum original, recién remasterizado.

El CD2 presenta 21 demos inéditas, incluidas cuatro demos vocales de estudio de 1990 y diecisiete demos instrumentales de 1991, nueve de las cuales son canciones inéditas.

El CD3 presenta las cuatro pistas del casete ‘Lost Wishes’ lanzado en 1993, que nunca apareció en CD o digitalmente. También se incluye la canción inédita ‘A Wendy Band’ de las sesiones de 1992 Manor Studio, una mezcla nunca antes escuchada de ‘From The Edge Of The Deep Green Sea’, así como cinco raras mezclas de 12?. Finalmente, el cierre del set es una versión en vivo inédita de ‘End’ de Paris Bercy en octubre de 1992.

La banda compartió hace algunas semanas la versión remasterizada de «Uyea Sound«, una de esas Lost Wishes, piezas instrumentales grabadas en la sesión del álbum. Hoy llega la demo de «Cut», uno de los temas más guitarreros del álbum, un ejercicio de noise pop noventero que en su versión primigenia suena mucho más calmada.

Escucha la demo de ‘Cut’ de The Cure

Recupera nuestros especiales de Wish de The Cure

Escucha aquí: Especial The Cure: 30 años de Wish, su última obra maestra

Escucha aquí: Especial The Cure: Wish (2ª parte), los fragmentos perdidos





Conciertos de The Cure en España

Barcelona y Madrid son las dos ciudades que han sido elegido para presentar sus nuevas canciones en España. Un nuevo disco, que según comentó Robert Smith: «Sé cómo se llama, se llama ‘Songs Of The Lost World’. Tiene ilustraciones, tiene un orden de ejecución, ¡ya casi está listo! Vamos muy lentos debido al retraso en la fabricación del vinilo, pero podría llegar en septiembre. Preferiría que simplemente saliera ya. No puedo soportar la espera”.

Toma nota:

10 – BARCELONA Palau Sant Jordi

11 – MADRID WiZink Centre

Comprar entradas para los conciertos de The Cure

Las entradas para los conciertos en Barcelona y Madrid ya están a la venta a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Puedes seguir la actualidad de este lanzamiento y sobre la banda, en Hispacure, club de fans oficial de The Cure en España.