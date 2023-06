Bombay Bicycle Club anuncian disco con ilustres invitados

Bombay Bicycle Club anuncian la continuación de Everything else has gone wrong. La banda británica está de vuelta con su sexto álbum, titulado My Big Day, que verá la luz el 20 de octubre de 2023. Este trabajo ha sido producido por Jack Steadman, vocalista y guitarrista de la banda, en el propio estudio de la banda.

Entre los colaboradores vocales destacados se encuentran Damon Albarn, Jay Som, Nilüfer Yanya y Holly Humberstone. Además, hay un quinto invitado especial que participa en una canción junto a la banda, la cual será estrenada a finales de este verano.

Con el anuncio del álbum, Bombay Bicycle Club ha compartido su primer sencillo, «My Big Day», una contagiosa y vibrante canción pop pintada con colores intensos. Esta pieza musical se caracteriza por la imprevisibilidad típica de la banda, quienes desde hace mucho tiempo son venerados por su enfoque único en la escritura de canciones de guitarra.

Jack Steadman se sienta a ambos lados del cristal durante la grabación del disco, habiendo producido previamente su cuarto álbum So Long, See You Tomorrow, además de la coproducción junto a John Congleton de Everything Else Has Gone Wrong, en 2020. La producción adicional proviene de Paul Epworth en la canción «Heaven» y Ben Allen, quien coproduce «Turn The World On». Las mezclas del álbum han sido realizadas por Dave Fridmann, reconocido por su trabajo con artistas como The Flaming Lips, Mercury Rev, MGMT y HAIM.

Próximos conciertos de Bombay Bicycle Club

6 de julio: Mad Cool Festival, Madrid

30 de julio: Low Festival, Benidorm

13 de noviembre: Riviera, Madrid

14 de noviembre: Sala Apolo, Barcelona

Entradas a la venta: 19/06 a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es

Precio: 25€ (+gastos)

Política de acceso: Menores de 16 años acompañados de padre, madre o tutor legal.