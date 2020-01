Bombay Bicycle Club – Everything else has gone wrong (Mmm… Records)

Bombay Bicycle Club lanzan el primero de los discos importantes de 2020. Han pasado seis años desde que publicaran su cuarto álbum, el número uno en ventas y nominado a un Mercury Prize, So Long, See You Tomorrow, de 2014 y es hora de volver a la actividad con una buena colección de canciones. Un regreso que ya anticiparon el pasado verano cuando nos dieron una pequeña cucharada de lo que estaba por venir, esa “Eat, Sleep, Wake (Nothing But You)” en la que volvíamos a encontrarnos con su innata capacidad para crear melodías desbordantes y un personal pop de guitarras.

Lo que esconde Everything else has gone wrong no es más que la constatación del momento dulce que viven unos Bombay Bicycle Club que han tardado más de la cuenta en entregar nuevas canciones, presionados por las expectativas que dejó su anterior entrega. Una presión que les dejó secos de ideas y motivo la separación no oficial del grupo en 2016, momento en el que llegaron a vender gran parte de su equipo. Esto dio como resultado el proyecto en solitario de su vocalista Jack Steadman, Mr Jukes, mientras el bajista Ed Nash sacó un álbum como Toothless. Nuevas aventuras que sirvieron para poder rearmar la banda madre poco después y conformar el que consideramos su mejor disco hasta la fecha.

Grabado en Estados Unidos junto a John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten), lo nuevo de los británicos es una obra sólida y madura, que manteniendo sus conocidas señas de identidad, deja a un lado el tono festivo de antaño para afrontar nuevos caminos. En él, dan muestra de su creatividad mostrándose como una de las bandas más originales de su generación y demostrando una gran capacidad rítmica, que envuelve la suave voz de Steadman en capas de sintetizadores, trompetas, guitarras y brillantes percusiones.

Momentos como el contagioso riff de “Is it real?”, los metales de “Get Up”, los juegos de voces de “People people”, el afrobeat de “Do you feel loved?”, el canto a la mediana edad de ”Good Day” o la introspectiva “Let You Go”, hacen de Everything else has gone wrong un notable ejercicio de evolución.

Escucha Bombay Bicycle Club – Everything else has gone wrong