Breis vuelve con nuevo disco y una canción comunal

Breis, de quien ya te hablamos hace un par de años en 7 Minutos al Día, vuelve con un inspirado nuevo disco y una canción comunal en cuarentena. Editado a pachas por Acaraperro y Rocksound, On es el nuevo ofrecimiento de Manolo Breis, murciano afincado desde hace años en Barcelona y trabajador incansable y entusiasta en esto del rock do it yourself, la música de trinchera, vamos. Atrás quedan los modos confesionales y crepusculares de su anterior disco, el magnífico M (2018); On, como su propio nombre indica, es un disco encendido, descarnado y listo para poner tus orejas a pitar.

Pese a lo que pueda parecer con una apertura tan a media luz como “Nuestro antiguo café”, el disco rezuma electricidad. Canciones tan urgentes como “Puede ser”, “Septiembre” o “Hay que parar” significan un retorno al rock, pero no se queda ahí. Tras el buen montón de discos que lleva a sus espaldas, Breis es ya un consumado compositor que se las sabe todas. Desde efluvios a Springsteen, Tom Petty o Jackson Browne, los ramalazos glam a lo Bolan, los baladones oscuros con querencia a Nick Cave, las reminiscencias que por usar el castellano le hermanan también con Quique González, Diego Vasallo o Nacho Vegas, así como una innegable personalidad que le hace siempre reconocible, todo cabe en su guiso. Un guiso que él cocina y él se come. En el disco, como ha sido habitual en su carrera, no interviene nadie más que él, a excepción del barcelonés Nando Caballero, que contribuye con voz y un tema en catalán maravilloso, “Nit de Sant Joan”, que ambos bordan.

Por el camino, Breis cabalga soberbios medios tiempos como “Quién sabe”, momentos con sabor a himno como “Todo siempre es personal”, acercamientos al rock urbano como “Tal para cual” o el delicado cierre con sabor a doo-wop de “Mi próxima canción”, una de esas meta-canciones en que el autor habla de la motivación para continuar su obra. Una obra que no ha podido parar ni siquiera antes las circunstancias adversas que han sobrevenido al nacimiento del disco. A Manolo el encierro en cuarentena y la imposibilidad de mover su nuevo repertorio en directo, lo que le ha dado son más ganas de trabajar, así que ha reunido vía redes sociales a un grupo de 15 amigos que le han suministrado pequeños retazos de sensaciones que iba trayendo el confinamiento y él ha convertido en un magnífico nuevo tema llamado “Lo importante”, que editó el pasado abril y funciona, además de como certero testimonio de lo que ha estado pasando, como un pertinente apéndice a un disco tan inspirado como On, que esperamos que pueda recibir la vida que merece cuando llegue la tan cacareada “nueva normalidad”. De momento, cuenta con un nuevo videoclip para ilustrar esa magnífica pieza de rock americano-mediterráneo que es la citada “Todo siempre es personal”.

Y a continuación, desde el Bandcamp de Breis, puedes escuchar su nuevo disco, On.