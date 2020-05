Homegrown, el álbum perdido de Neil Young a la venta en junio

Casi 46 años después de su grabación, Neil Young anuncia la publicación de uno de los discos más buscados por su numerosa legión de fans, Homegrown. Considerado por sus seguidores como el misterioso y magistral “álbum perdido” de Neil Young, el disco y sus doce canciones verán por fin la luz el 19 de junio

Young tenía previsto publicar Homegrown dos años después de Harvest (1972), pero lo guardó en su archivo por el impacto emocional que suponía su publicación tras una ruptura sentimental. El álbum se grabó en analógico entre 1974 y 1975 y sus cintas originales han sido restauradas por John Hanlon, y masterizadas por Chris Bellman. Young contó con la colaboración de Levon Helm, Karl T Himmel, Emmylou Harris y Robbie Robertson en la grabación de Homegrown, y ha definido el disco como un puente entre Harvest y Comes A Time.

Homegrown estará disponible en CD “softpack”, vinilo estándar de 140 gramos y vinilo de 140 gramos para tiendas independientes con una litografía de la portada.

Estas serán sus canciones:

Separate Ways

Try

Mexico

Love Is A Rose

Homegrown

Florida

Kansas

We Don’t Smoke It No More

White Line

Vacancy

Little Wing

Star of Bethlehem