Brigitte Handley presenta la canción “After Dark”

Gran parte de la carrera de la cantante y guitarrista australiana, ahora afincada en Colonia (Alemania) ha transcurrido en su anterior formación The Dark Shadows, una suerte de conjunto que se movía (mueve si tenemos en cuenta que no hay separación oficial) entre el postpunk más rabioso, los sonidos góticos y claras influencias de The Cramps.

Aunque algunas de las canciones que grabó con The Dark Shadows las presentó hace más de una década con su nombre en solitario, no fue hasta el 2015 cuando se presentó oficialmente como Brigitte Handley, con el single Silent Screams (autoeditado). Posteriormente, en el 2017, grabó su primer larga duración; The Edge of Silence (Select – A – Vision – Records) una colección de orfebrería de pop y folk oscuro con canciones de las de coleccionar.

A finales del pasado 2019 Brigitte regresó a Sidney para meterse en los estudios Matahari y grabar lo que será su nuevo álbum. Lo que tenemos aquí es un primer single en el que Brigitte, sin abandonar la estela oscura de The Dark Shadows y su anterior disco en solitario, regresa con música más luminosa y armonías arropadas por sintetizadores de ensueño. Los arreglos de guitarra mantienen el aire dark folk al que nos tenía acostumbrados, introduciendo sonidos más cálidos a la “americana” y su voz, como siempre; sin rival. Ella misma contaba en esta entrevista, que es una canción muy personal en la que llevaba trabajando mucho tiempo.

Esperemos que “After Dark” sea la antesala de un gran larga duración.