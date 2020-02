Entrevistamos a Brigitte Handley y Fee Reega

La promotora madrileña Indypendientes cumple cinco años y lo celebra como se merece este viernes 7 de febrero. Se trae de nuevo a la que fuera cantante y líder de la banda australiana The Dark Shadows; Brigitte Handley, que ha estado trabajando los últimos meses del 2019 en lo que será su segundo disco en solitario, después del excelente álbum debut The Edge Of Silence (2017). En octubre salió a la luz el primer single, “After Dark”, un tema en el que, sin abandonar los postulados más oscuros de su música, se adentra en una diferente luminosidad sonora que promete nuevas emociones.

Por otra parte, la alemana afincada en España, Fee Reega, estará tocando un concierto muy especial, con un repertorio totalmente en aleman, de canciones primordialmente de su primera época, así como alguna versión en aleman de su repertorio en castellano. Después de del difícilmente superable Sonambulancia (Humo 2017) se encuentra trabajando en otro disco del que tenemos muchas ganas de saber.

Hemos entrevistado a ambas con motivo de este concierto especial y nos han contado todas las novedades de sus respectivos proyectos.

“Ser un extraño en una tierra extraña te da una libertad artística que no puedes experimentar en un lugar con el que estás demasiado familiarizado”

Una alemana de nacimiento, la otra australiana y alemana de adopción. Actuáis las dos juntas esta semana en Madrid ¿Casualidad?

Fee Reega: Suena como un chiste ¿no? Supongo que Rafa, el promotor, nos junta por compatibilidad musical, pero puede tener algo que ver también, claro. Trabajar en la escena de otro país que no es el nuestro es algo que tenemos en común.

¿Cuál es la influencia, en cada uno de vuestros casos, que ha ejercido o ejerce Alemania en vuestras respectivas músicas?

Brigitte Handley: Quizás no Alemania específicamente; pero sí estar en Europa, definitivamente me ha inspirado de nuevas e interesantes maneras. Ser un extraño en una tierra extraña te da una libertad artística que no puedes experimentar en un lugar con el que estás demasiado familiarizado. Estoy muy agradecida por esta experiencia.

Fee Reega: Mi influencia musical en cuanto a grupos alemanes se compone de grupos de Krautrock o música experimental, tipo Neu!, Einstürzende Neubauten y luego también cosas muy opuestas como el “Schlager” antiguo, desde Marlene Dietrich a Marianne Rosenberg. Al haber escuchado esas cosas intensamente en diferentes épocas de mi vida, las llevo muy dentro e influyen, sobre todo sin ser yo consciente de ello, a la hora de tomar decisiones en el proceso de escribir y grabar las canciones.

Ambas sois cantantes solistas con una personalidad arrolladora. ¿Creéis que el proceso natural de artistas con tanta personalidad como vosotras es acabar como cantante solista o cantautora? Bueno, en el caso de Fee el camino se ha andado al revés…

Fee Reega: Tienes razón, es un poco al revés. Me hubiera encantado tener una banda de punk cuando tenía 15 años, pero lo vi fuera de mi alcance. Empecé a tocar en solitario en Berlín, porque mi amigo Stephen Burch de The Great Park me animaba a tocar antes de él en sus conciertos y me ayudó a grabar mis primeros temas. Así superé un miedo escénico extremo que nunca más volvió y cogí el gusto a los conciertos pequeños. Hasta hoy es algo que me encanta; tocar en bares pequeños con gente que realmente escucha.

Los primeros años no colaboré apenas con otros músicos, sobre todo porque me daba vergüenza que no sabía qué acordes tocaba. Tengo un poco de dislexia musical y me cuesta mucho memorizar acordes, tengo mi propio sistema de tomar notas cuando compongo. Tardé años en atreverme a tocar con otra gente y tener confianza en mi manera de trabajar.

Brigitte Handley: No estoy segura, ya que cada artista y músico tiene su propio camino y viaje a recorrer… la vida puede ofrecer muchos giros y vueltas y especialmente con la música, nunca sabemos a dónde nos puede llevar.

Siempre he seguido mi corazón y lo que me hacía sentir bien; de alguna manera eso me llevó al otro lado del mundo haciendo lo que hago ahora… Nunca lo hubiera creído si me hubieran dicho antes donde iba a estar ahora.

Ambas habéis trabajado con Indypendientes en diferentes ocasiones y ahora coincidís en un mismo escenario en el aniversario de la promotora. ¿Os conocíais personalmente antes de este concierto? ¿Y musicalmente? Si es así, ¿qué destacaríais de la carrera musical de la otra?

Brigitte Hadley: Sí, es maravilloso lo que hace Indypendientes al reunir a diferentes artistas y músicos de todo el mundo para actuar en Madrid. Rafa y todo el maravilloso equipo de Indypendientes siempre hacen lo mejor para que sea genial trabajar con ellos. No conocía a Fee Reega de antes, pero me encanta lo que he oído de su hermosa voz y su música hasta ahora y estoy muy emocionada de hacer este show juntas y ver a Fee actuar en vivo por primera vez en Madrid. Es realmente un honor ser parte de este espectáculo y tener la oportunidad de estar en Madrid y vernos todos de nuevo.

Fee Reega: Brigitte y yo no nos conocíamos anteriormente. Sólo sé de ella lo que pude investigar y escuchar online, pero tengo muchas ganas de ese encuentro musical. Puedo ver que ella también toca en distintos formatos y que musicalmente tenemos puntos de encuentro comunes.

Su banda The Dark Shadows tiene muy buena pinta y estoy deseando escuchar sus experiencias de girar por Europa, seguro que hay sitios que en las que ambas hemos tocado.

Aunque tocáis en el mismo escenario, está claro que cada una de vosotras hará su repertorio con su propio set, pero… ¿podría sorprendernos una canción interpretada por ambas juntas a modo de dueto?

Fee Reega: Nunca se sabe, pero creo que esta vez no nos dará tiempo a preparar algo conjunto.

Brigitte Handley: Nunca se sabe lo que puede pasar en una ciudad tan hermosa como Madrid…

Briggitte, has estado trabajando en un nuevo álbum este último año. Permíteme felicitarte por la primera canción que hemos escuchado, “After Dark”. Si todo el álbum es así va a ser increíble. He encontrado diferencias sustanciales entre el sonido de esta canción y tu debut en solitario. Has dado paso a un sonido más Synth Pop y menos folk tal vez ¿es eso lo que vamos a encontrar en el nuevo álbum?

Brigitte Handley: Muchas gracias. Me alegro de que hayas estado disfrutando de “After Dark”. Sí, ha habido mucho trabajo entre bastidores y estoy muy emocionada de poder poner en marcha After Dark en el mundo… es una canción que significa mucho para mí y que ha tomado su propia forma de vida desde el principio. Desde que se desnudó todo, primero la guitarra acústica y la voz y ahora la eléctrica, me ha dado una nueva libertad y creo que este sentimiento de libertad y apertura se ha transferido a la nueva música en la que hemos estado trabajando. Definitivamente va a haber algunas sorpresas y no puedo esperar a compartirlo con ustedes…

¿Cómo vas a defender ese tipo de sonido en los conciertos que haces sin una banda de acompañamiento?

Brigitte Handley: Nunca me preocupo por interpretar las canciones en vivo, ya sea solo o con otros músicos, siempre es interesante cómo pueden diferir los arreglos, pero todo se reduce a cómo se originan las canciones, que generalmente es la guitarra y la voz, a veces las teclas, así que es un buen esqueleto para recurrir al vivo. Una persona puede hacer un gran alboroto en el escenario sola pero también es bueno tener a otros músicos embelleciendo las canciones. Los sintetizadores y las teclas siempre fueron una gran parte de la música de Dark Shadows, pero al mismo tiempo nuestros directos fueron siempre en formato trío, muy sencillos. He estado trabajando con algunos sintetizadores invitados últimamente que se unen a mí en el escenario de vez en cuando, tal vez las cosas se desarrollen a partir de ahí, esperaremos y veremos a dónde nos lleva el 2020…

¿Cómo es el proceso creativo ahora que no estás en una banda? Quiero decir, ¿compones las canciones y luego agregas capas hasta que encuentras el sonido correcto? O cuando empiezas a componer una canción ¿vas con una idea de cómo quieres que suene esa canción?

Brigitte Handley: Es muy similar a como siempre he trabajado. Normalmente guitarra y voz, a veces es la clave para formar el esqueleto de una canción. Luego hacemos una maqueta aproximada y la construimos a partir de ahí… o a veces la probamos en directo o en las salas de ensayo… A veces una pequeña idea puede convertirse en algo épico, las ideas pueden flotar durante un tiempo antes de formarse en las canciones que se escuchan en los discos. Siempre es una sorpresa al final. He tenido mucha suerte de encontrar gente maravillosa con la que trabajar en los estudios Matahari, donde se grabó todo el material de Dark Shadows y sigo grabando toda la música allí ahora. Me llevó mucho tiempo encontrar a las personas adecuadas para trabajar, que, además: tienen una sensibilidad y un profundo conocimiento de la música que quiero hacer y, por lo tanto; esto es algo que atesoro y por lo que estoy muy agradecida ¡además de que es muy divertido!

Fee; ¿Cómo y cuándo empezaste a interesarte por la música y a pensar en hacer de ello tu vida?

Fee Reega: Empecé a pensar en hacer de la música mi profesión principal cuando empezó a ocupar más y más tiempo en mi vida y vi que pude sobrevivir con ello por épocas. Pero siempre fue algo que hice por necesidad de expresar algo y ganas de experimentar.

Por lo visto, Rafa Indypendientes, te pidió que tu concierto fuese de canciones en alemán, de las que tocabas al principio de tu carrera y otras. ¿Cómo te sientes más a gusto sobre el escenario? ¿en tu lengua materna o en castellano?

Fee Reega: Sí, un concierto entero en alemán ¡qué ideas tiene! Realmente me siento más cómoda cantando en castellano, porque la mayoría de mi repertorio más reciente lo he escrito en ese idioma. Pero a lo largo de los años siempre fui volviendo a Alemania, Austria y Suiza para dar conciertos en alemán y no he perdido la costumbre. En esta ocasión me hace ilusión que vaya a reunir canciones desde el principio hasta ahora y que así los fans habituales oigan algunos temas antiguos que igual no conocen o canciones que conocen en castellano en su versión alemana. Va a ser divertido, para mí por lo menos.

He tenido la oportunidad de escuchar “El Barrio” y me parece una canción más “luminosa” de lo habitual en ti, aunque ya estabas haciendo canciones más en este estilo. No me malinterpretes, quiero decir algo más asequible para un público quizás más amplio. ¿Irán tus nuevas canciones más encaminadas en ese aspecto?

Fee Reega: Es una canción que hemos grabado hace un tiempo en una sesión de grabación en el estudio de nuestro batería Iván (Estudios Terraforma). Con la actual banda tenemos ganas de explorar diferentes caminos de hecho, nos cuesta todavía decidirnos del todo por el estilo del próximo disco.

Siempre surgen muchas ideas, pero me parece importante que un disco tenga coherencia. El último LP, Sonambulancia (Humo 2017), tiene ese ambiente más oscuro y nocturno, pero hay muchos discos distintos que queremos hacer. Desde lo más experimental hasta cosas “más asequibles” como tú dices. Un disco nuevo siempre es una buena oportunidad para resituarse y probar cosas nuevas.

Tu padre tenía una librería y comentabas que te criaste entre libros. Está claro que eso te marcó. Pero ¿te consideras más escritora o cantante/música?

Fee Reega: Diría que va fluctuando entre una cosa y otra y depende de si lo que quiero expresar se expresa mejor en palabras o en música, o de otra forma. Creo que me gusta más “compositora”, porque componer es juntar diferentes elementos, de los cuales uno es la escritura y el resultado es algo muy individual que ni necesita categoría. Me interesa tanto hacer canciones que son como un poema cantado como otras donde la voz es utilizada como instrumento sin que el significado de las palabras tenga mayor importancia.

En Alemania hay un circuito musical importante, creo incluso que bastante más extenso que aquí en España. Solemos pensar los españoles que aquí es más difícil vivir de la música que en otros países de Europa. ¿Estamos en lo cierto o cada uno ve el lugar donde reside más complicado que otro para vivir de la música?

Fee Reega: Si te digo la verdad, no tengo mucha idea de cómo está el panorama en Alemania actualmente. Hace demasiados años que no vivo allí. Pero creo que en la mayoría del mundo es cada vez más difícil vivir de la música, solamente que estamos tentados siempre a pensar que en nuestro país está la cosa peor que en otros. Hay cosas aquí que dificultan la vida a quien se quiere hacer profesional, como, por ejemplo; que cuesta bastante ser autónomo. En Alemania no hay esa dificultad para facturar legalmente. Pero creo que en España es más fácil en general que un grupo llegue a ser mínimamente conocido y sonar en la radio. Creo que depende mucho del género de música y de la forma de trabajar de cada uno. Por supuesto cada vez parece más difícil encontrarse con condiciones dignas.

¿Qué le diríais a alguien para convencerlo de ir a los shows de Brigitte Handley y Fee Reega el viernes?

Brigitte Handley: Aprovechen la oportunidad de algo diferente, vengan y únanse a nosotros en la celebración de la música en vivo en Madrid y tal vez se vayan con algunos pensamientos e ideas inspiradoras para reflexionar más tarde… Nunca lo sabrás si nunca vas…

Fee Reega: Primero diría que es el aniversario de Indypendientes y que es una promotora que tiene muy buen gusto y que trae cosas increíbles a Madrid. Por lo tanto es bastante probable que lo del viernes vaya a ser increíble. Habrá que venir a comprobarlo.

Brigitte Handley + Fee Reega

Madrid, viernes 7 de febrero de 2020, 21:00

Sala El Perro de la parte de Atrás del Coche,

(Calle de la puebla 15, 28004, Madrid)