Belako estrenan ‘marinela2017’, tercer adelanto

Como cada viernes, Belako nos trae un nuevo single adelanto de su cuarto disco para hacer un poco más amena la rutina monótona en estos días tan difíciles.

Así, ‘marinela2017’ se une a las ya estrenadas ‘Tie Me Up‘ y ‘The Craft‘, para desengranar algunos de los secretos más escondidos de ‘Plastic Drama’, que podremos disfrutar al completo en formato digital el próximo 8 de mayo.

La canción es uno de los acercamientos más personales de Belako, donde reflexionan sobre la importancia de conocerse y aceptarse tal y como somos. En palabras de la banda: “marinela2017 es una odisea en el espacio de tu propio ser. El ostracismo social autoinfundado por la incapacidad de aceptarse. Cuando te sales de tu eje y sientes que observas todo lo que te ocurre desde fuera. Te conviertes en espectadora de tu propia vida y de lo que te estás haciendo, encerrada en tu burbuja, te vas alejando más y más de lo que eres y de quienes te rodean. La inercia autodestructiva te lleva a la deriva, hacia un lugar desconocido y hostil desde el cual es cada vez más difícil encontrar el camino de vuelta a casa”.

‘Plastic Drama’ es uno de los álbumes más reivindicativos, hasta la fecha, de los vascos. Un recopilatorio de 10 canciones con doble moral, que ondea entre una crítica demoledora hacia las catástrofes sociales y medioambientales provocadas por el ser humano; y el reconocimiento de la hipocresía de quejarse desde un punto de vista privilegiado, a través de las redes y fuera de ellas, con la libertad concedida por las máscaras con la que escondemos nuestro verdadero yo. Estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 8 de mayo.

Próximos conciertos de Belako:

1 – 4 de julio – WEEKEND BEACH

Málaga

3 de julio – PORTAMÉRICA

Caldas de Reis (Pontevedra)

31 de julio – 2 de agosto – LOW FESTIVAL

Benidorm

6 – 8 de agosto – SANTANDER MUSIC

Campa de la Magdalena (Santander)

8 de agosto – GASTEIZ

Plaza Fueros

12 – 15 de agosto – SONORAMA RIBERA

Aranda de Duero (Burgos)

27 de agosto – READING & LEEDS FESTIVAL

Reading (Reino Unido)

28 de agosto READING & LEEDS FESTIVAL

Leeds (Reino Unido)

12 de septiembre – DCODE

Madrid

10 de octubre – MALLORCA LIVE

Calvià (Mallorca)