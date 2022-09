Bruce Springsteen lanza un disco de versiones de soul, escucha un adelanto

Meses antes de que su próxima gira arranque en España; los días 28 y 30 de abril de 2023 en el Estadio Olímpico de Barcelona, ambos con entradas agotadas; Bruce Springsteen regresa con un nuevo álbum de versiones de clásicos del soul y del rhythm and blues, en el que hace suyas algunas de las mejores joyas de sellos legendarios como Motown, Stax, Gamble y Huff, entre otros.

Only the strong survive se publicará el 11 de noviembre en dos ediciones limitadas en Doble vinilo con inscripción grabada en la última cara y póster incluido (una de ellas en vinilo naranja), CD y Digital. El disco viene anticipado por «Do I love you (indeed I do)», clásico del R&B al que Springsteen le da una vuelta sumamente personal, proyectándola a otra nueva dimensión mucho más rock.