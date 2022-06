Bruce Springsteen añade otra fecha a su gira española

Bruce Springsteen and The E Street Band vuelven a nuestro país. Los norteamericanos arrancarán su gira europea de estadios el 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Su vuelta al directo desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses ‘The River Tour’. La gira fue nombrada como el tour mundial más importante de 2016 por Billboard y Pollstar. El boss lanzana en 2020 su último trabajo, Letter To You.

Ante la avalancha de peticiones de entradas, Barcelona se suma hoy a la lista de ciudades que han ampliado el número de shows debido a la gran demanda de entradas. Esta es la única fecha adicional posible en nuestro país, sin posibilidad de añadir nuevos conciertos.

Bruce Springsteen and The E Street Band confirman una segunda fecha en Barcelona, será el domingo 30 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic.

Entradas para Bruce Springsteen and The E Street Band

Las entradas para este segundo concierto en Barcelona ya están a la venta a través de doctormusic.com y entradas.com.

El precio de las entradas será de 65, 70, 78, 90, 105 y 125 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 125 Euros para Pista Delantera y 82 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

La gira europea de estadios dará comienzo el viernes 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona y tendrá parada también en Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza. Más adelante se anunciarán ciudades y fechas adicionales en el Reino Unido y Bélgica.