Buffetlibre lanza tributo a Daft Punk con ilustres invitados

Daft Punk anunciaban su separación a principios de año. El influyente proyecto de Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo decían adiós tras 28 años de actividad.

El Dj catalán Buffetlibre rinde tributo al dúo francés con Something About Daft Punk, una mixtape en la que se rodea de decenas de colaboradores en la que se recogen algunos de los mejores temas originales, remixes y rarezas de Daft Punk. Lo que la hace especial es que estos temas han sido escogidos por diferentes artistas ligados de alguna manera a la carrera del dúo francés. Más de 60 músicos, desde artistas influyentes en la carrera de los franceses (Cerrone, DJ Rush, DJ Falcon, Roy Davis Jr.) a otros influenciados por ellos (The Knocks, Myd, L’Impératrice, Digitalism, Yelle), así como varios que compartieron con ellos la época dorada de la electrónica francesa (Alan Braxe, Étienne De Crécy, Air, Benjamin Diamond).

Más de 100 minutos que se puede disfrutar en YouTube y en la web de Buffetlibre.

Estos son los participantes en ‘Something About Daft Punk’

Colaboradores (en orden alfabético): Acid Arab, Agoria, Alan Braxe, Alex Gopher, Anoraak, Ashley Beedle, Ben Roc (The Knocks), Benjamin Diamond, Booka Shade, Canblaster (Club Cheval), Charles de Boisseguin (L’Impératrice), Cerrone, Classixx, DatA, Demon, Digitalism, DJ Falcon, DJ Greem (C2C / Hocus Pocus), DJ Hell, DJ Rush, DJ Tonka, Étienne De Crécy, Fischerspooner, Flight Facilities, French 79, Gigamesh, GrandMarnier, Ian Pooley, Jean-Benoît Dunckel (Air), Jean Tonique, K’ Alexi, Kazy Lambist, Kid Francescoli, Lemaitre, Lifelike, Louis La Roche, Louisahhh, Miami Horror, Michael Gray, Moullinex, Myd, Neil Landstrumm, Nick Littlemore (PNAU, Empire Of The Sun), Para One, Penguin Prison, Phats & Small, Poolside, Popof, Rex The Dog, Romain Tranchart (Modjo), Roy Davis Jr., Sébastien Léger, Sebu Simonian (Capital Cities), Siriusmo, Superfunk, Télépopmusik, The Magician, The Toxic Avenger, The Supermen Lovers, Tiger & Woods, Uppermost, Yelle, Zombie Nation, Zoot Woman