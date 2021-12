León Benavente publica ‘Di no a la nostalgia’, otro adelanto de su disco

León Benavente publica “Di no a la nostalgia“, segundo adelanto de su nuevo álbum que llevará por título ERA y será publicado el próximo 21 de enero a través de Warner Music.

El sucesor de Vamos a volvernos locos (2019) ha venido adelantado por la canción “Líbrame del mal” y ahora añade un nuevo single.

Esto es lo que dice Abraham Boba sobre el proceso de composición y grabación de este nuevo tema que nos adelantan de su próximo álbum: Creo que el ti?tulo es lo suficientemente expli?cito. Ningu?n tiempo pasado fue mejor, solo existe el presente. Pertenecemos a una generacio?n muy apegada a otras de?cadas, y eso esta? bien, pero no puedes anclarte ahi? y desear que las cosas no cambien. En su primera versio?n habi?a un estribillo ma?s largo, de unos cuantos versos, que al final se redujeron a tres palabras, “era otro tiempo”. Es una cancio?n oscura, a la manera que nos pueda parecer oscura “I ?m the walrus” de los Beatles o la electro?nica de Darkside. Es uno de los ejemplos ma?s claros de la mezcla de elementos del rock y de la electro?nica que busca?bamos.

Escucha ‘Di no a la nostalgia’ de León Benavente

Toma nota de las fechas de León Benavente

29/01 AVILÉS

Teatro Palacio Valdés

4/02 JAÉN

Teatro Infanta Leonor

5/02 MADRID

Teatro Circo Price

11/02 MÁLAGA

París 15

12/02 CÁDIZ

Teatro Momart

17/02 PAMPLONA

Zentral

18/02 VALLADOLID

Lava

26/02 SANTIAGO

Sala Capitol

4/03 VALENCIA

Palau de les Arts

5/03 TARRAGONA

Tarraco Arena

11/03 CÁCERES

Palacio de Congresos

12/03 BADAJOZ

Palacio de Congresos

18/03 BURGOS

Andén 56

19/03 SANTANDER

25/03 SALAMANCA

Palacio de Congresos

26/03 Vigo

Teatro AFundación

1/04 BILBAO

Santana 27

8/04 GIRONA

La Mirona

9/04 BARCELONA

Sala Barts

22/04 CÓRDOBA

Sala Impala

23/04 GRANADA

Industrial Copera

28/04 Sevilla

Cartuja Center CITÉ

Entradas a la venta en www.leonbenaventeoficial.com