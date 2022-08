Bunbury anuncia ‘Flamingos XX’, por el 20 aniversario del disco

Bunbury publicaba Flamingos en 2002, un paso adelante en su carrera tras la definición de un personal estilo en el también importante Pequeño (1999). Para celebrarlo, el próximo 18 de noviembre saldrá a la venta Flamingos XX, una extensa reedición en dos cajas de 9 vinilos y 5 CDs con abundante material extra.

El proceso de composición y grabación del disco comenzó en enero del 2001 en Cambrils (Tarragona) con la participación de Adría Puntí, continuó en junio del mismo año en Molinos (Teruel) con El Huracán Ambulante y culminó en febrero del 2002 en los estudios Music Lan (Avinyonet de Puigventós/Girona).

Este álbum contó con la colaboración de invitados como Pedro Andreu (Héroes del Silencio), Shuarma (Elefantes), Jaime Urrutia, Kepa Junkera, Quimi Portet (El Último de la Fila), Carlos Ann, Guille Martín o Adriá Puntí.

Este será su contenido:

Disco Original Remasterizado

Por Tom Baker y ambos formatos se publican en ediciones de lujo con la portada en relieve, en negro y oro.

Caras B

Diez canciones, cuatro de ellas inéditas, registradas durante las sesiones de grabación del disco. Incluye versiones de Radio Futura (“Annabel Lee”), Adriano Celentano (“Eres bellísima”), Jose Alfredo Jiménez («Vámonos») o El Niño Gusano (“Papel de regalo”). Contiene canciones del mítico bootleg “Bizarros” (2002) y una versión inédita de «Dos clavos a mis alas», canción cedida a Raphael.

Demos

Grabadas en Molinos (Teruel). Versiones inéditas en maqueta de las 15 canciones del disco y un tema completamente inédito (“Malicia 1”)

“Una Cita en Flamingos”

Dos conciertos grabados en Madrid y Zaragoza en octubre y diciembre del 2002. Contiene 24 canciones.

Libro

54 páginas con fotos extraídas de la sesión para la portada de “Flamingos”, muchas de ellas inéditas.

Incluye letras y textos de Juanjo Ordás, Jesús Fernández Úbeda y Carlos H. Vázquez.

FLAMINGOS 2 vinilos 1 CD

CARA A

01. El club de los imposibles

02. Sí

03. Contar contigo

04. Sácame de aquí

CARA B

05. Enganchado a tí

06. Lady Blue

07. San Cosme y San Damián

08. Un bastón para tu corazón

CARA C

09. No se fíe

10. Ciudad de las bajas pasiones

11. Hermosos y malditos

12. One, two, three

CARA D

13. Hoy no estoy para nadie

14. Mundo feliz

15. …Y al final

CARAS B 1 vinilo 1 CD

CARA A

01. Eres bellísima (Adriano Celentano)

02. Vámonos (Jose Alfredo Jiménez)

03. Malicia 2 (canción inédita)

04. Dos clavos a mis alas (Molinos)

05. Circo circular (Guisante)

CARA B

06. Sí (a la manera de Kipling) (canción inédita)

07. Annabel Lee (Radio Futura)

08. El día anterior (canción inédita)

09. Papel de regalo (El Niño Gusano)

10. Barrett (canción inédita)

DEMOS 2 vinilos 1 CD

CARA A

01. El club de los imposibles

02. Sí

03. Contar contigo

04. Sácame de aquí

CARA B

05. Enganchado a ti

06. Malicia 1 (canción inédita)

07. San Cosme y San Damián

08. Un bastón para tu corazón

CARA C

09. No se fíe

10. Hermosos y malditos

11. Sí… (a la manera de Kipling)

12. . Hoy no estoy para nadie

CARA D

13. Mundo feliz

14. …Y al final

15. Instrumental

16. SÍ (EB & AP) Bunbury y Adriá Puntí

UNA CITA EN FLAMINGOS – ZARAGOZA PLAZA DEL PILAR (5 octubre 2002) 2 vinilos 1 CD

CARA A

01. El club de los imposibles

02. Contar contigo

03. Salomé

CARA B

04. Infinito

05. Sí

06. Lady Blue

CARA C

07. Apuesta por el R&R

08. Iberia sumergida

CARA D

09. Sácame de aquí

10. El viento a favor

11…. Y al final

UNA CITA EN FLAMINGOS – MADRID PALACIO DE CONGRESOS (20 diciembre 2002) 2 vinilos 1 CD

CARA A

01. Algo en común

02. San Cosme y San Damián

03. De mayor

04. El extranjero

CARA B

05. Solo si me perdonas

06. Salomé

07. Infinito

CARA C

08. Sí

09. Enganchado a ti

10. Eres bellísima

CARA D

11. La chispa adecuada

12. Aunque no sea conmigo

13…. Y al final

