‘Nomofobia’, nuevo single de Uniforms

Uniforms regresan dos años después de su recomendable Fantasía Moral (Oso Polita, 2020). La banda jienense, que facturan un shoegaze de lo más interesante (escúchalas en nuestro especial shoegaze y dreampop en español) adelantan un tercer corte del disco.

Tras los sonidos kraut y la distorsionada oscuridad de The Jesus & Mary Chain o A Place To Bury Strangers de “Crumb” y «I Quit», cuya referencia inicial fueron The Slits: «fue adquiriendo un tono más oscuro a medida que se añadían elementos, sobre todo las guitarras, y acabó acercándose a terrenos más 90’s, sin que la base setentera deje de intuirse fácilmente», llega «Nomofobia».

La banda, que se encuentra igual de cómoda en inglés que en castellano, se sirve en esta ocasión de su lengua materna para hablar de tiranía de las redes sociales, de cómo el talento ha quedado en segundo plano frente al “postureo», de cómo la valía ahora se mide en likes. Es la crítica que esconden los sintes monofónicos y las polifonías de Nomofobia, un tema que, al igual que el videoclip que lo acompaña, busca provocar incomodidad en el oyente pero que, paradójicamente, resulta “disfrutón” y altamente adictivo. Hace mucho en ello el mantra psicodélico que el bajo y los sintes imprimen al tema, en lucha con las potentes guitarras y una atronadora batería mezcladas con maestría por el visionario productor Raúl Pérez (Pony Bravo, Niño de Elche, I am dive), de los estudios La Mina de Sevilla.

Escucha ‘Nomofobia de Uniforms