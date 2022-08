Win Butler de Arcade Fire desmiente las acusaciones por acoso sexual

La polémica salpica a Arcade Fire estos días. Su vocalista Win Butler habría sido denunciado por varias mujeres que le acusaban de haberlas acosado sexualmente.

La noticia saltó en la revista Pitchfork, que comenta que hasta tres mujeres hicieron denuncias de encuentros sexuales con Butler que llegaron a sentir que eran inapropiadas dadas las diferencias de edad, la dinámica de poder y el contexto en el que ocurrieron. Las tres mujeres eran fanáticas de Arcade Fire y tenían edades comprendidas entre los 18 y los 23 años. Una cuarta persona de género fluido afirma que Butler la agredió sexualmente dos veces en 2015, cuando tenía 21 años y él 34.

El cantante desmiente dichas acusaciones en el medio: «He tenido relaciones consensuales fuera de mi matrimonio.

No hay una manera fácil de decir esto, y lo más difícil que he hecho es tener que compartir esto con mi hijo. La mayoría de estas relaciones fueron de corta duración, y mi esposa lo sabe: nuestro matrimonio, en el pasado, ha sido menos convencional que algunos. Me he conectado con personas en persona, en espectáculos y a través de las redes sociales, y he compartido mensajes de los que no estoy orgulloso. Lo más importante es que cada una de estas interacciones ha sido mutua y siempre entre adultos con consentimiento. Es profundamente revisionista, y francamente equivocado, que alguien sugiera lo contrario.

Nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad, y cualquier implicación que tenga es simplemente falsa. Niego con vehemencia cualquier sugerencia de que me obligué a una mujer o exigí favores sexuales. Eso simplemente, e inequívocamente, nunca sucedió.

Si bien estas relaciones fueron todas consentidas, lo siento mucho por cualquiera a quien haya lastimado con mi comportamiento. La vida está llena de tremendo dolor y error, y nunca quiero ser parte de causar el dolor de otra persona. La cagué, y aunque no es una excusa, continuaré mirando hacia adelante y curando lo que se pueda curar, y aprendiendo de experiencias pasadas”.

Por su parte su mujer y madre de su hijo Régine Chassagne apoyó a su pareja con un comunicado: «Win es mi alma gemela, mi compañero de composición, mi esposo, el padre de mi hermoso hijo. Ha sido mi compañero en la vida y en la música durante 20 años. Y por todo el amor en nuestras vidas, también lo he visto sufrir un dolor inmenso. Lo he apoyado porque sé que es un buen hombre que se preocupa por este mundo, nuestra banda, sus fans, amigos y nuestra familia. Conozco a Win desde antes de que fuéramos «famosos», cuando éramos estudiantes universitarios comunes y corrientes. Sé lo que hay en su corazón, y sé que nunca ha tocado ni tocaría a una mujer sin su consentimiento y estoy seguro de que nunca lo hizo. Ha perdido el camino y ha encontrado el camino de regreso. Lo amo y amo la vida que hemos creado juntos».

Concierto Arcade Fire en Madrid – Wizink Center

El próximo miércoles, 21 de septiembre Arcade Fire estarán actuando en Madrid – WiZink Center presentando las canciones de WE, el esperado regreso los canadienses. Un trabajo especial en la producción por parte de Nigel Godrich, colaborador de Radiohead desde hace 25 años, junto con Win Butler y Régine Chassagne de Arcade Fire. El LP se grabó en estudios en Nueva Orleans, El Paso y Mount Desert Island a mediados de 2021 luego de un período de pandemia que marcó “el tiempo más largo que hemos pasado escribiendo, sin interrupciones, probablemente nunca”.

