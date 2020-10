Calexico tienen nuevo disco, ‘Seasonal Shift’

Calexico está de regreso y acaban de anunciar un nuevo álbum Seasonal Shift , que saldrá el 4 de diciembre a través de City Slang. El disco es una celebración de la temporada festiva y la banda está compartiendo hoy la primera canción del disco “Hear the Bells” . Hablando del tema, Joey Burns de Calexico dijo: “Al escribir canciones para un álbum de temporada, quería incluir algunos de los aspectos de las celebraciones y tradiciones que se observan en Tucson a principios de noviembre. Esta canción trata sobre mantener el tiempo y el espacio para recuerdos. Dia de Los Muertos y The All Souls Procession son dos eventos que han influido en el sur de Arizona y que recuerdan a los fallecidos. Pero también podría tratarse de dar importancia a los recuerdos. La historia podría ser sobre dos amantes o dos miembros de la familia”.

Seasonal Shift de Calexico es menos un álbum navideño y más una celebración intercultural de temporada. Los temas se basan en ese familiar sentimiento de fin de año, de reflexión, de ceremonia y del reconocimiento del año pasado y los cambios que trajo para bien y para mal. Contiene algunas versiones que incluyen clásicos de John Lennon y Yoko Ono, Tom Petty y algunos invitados especiales más, combinados con un montón de buena voluntad. Es conmovedor pero divertido, y serio pero de celebración. Presenta a Calexico en una variedad de formas, haciendo referencia al fado portugués y a las canciones populares mexicanas antiguas, desde el esqueleto desnudo de dos hombres hasta el grupo completo de colaboradores internacionales, incluidos artistas como Bombino , Gaby Moreno. , Gisela João , Nick Urata ( DeVotchKa ) y Camilo Lara . Reflexionando sobre el álbum, Joey Burns dice: “Es más un álbum de temporada y, como todas las temporadas, tratan sobre el cambio y cómo esos cambios en el mundo resuenan dentro de ti. Nunca pensé que esto hubiera ido como sucedió. Nuestro objetivo era grabar un EP de 6 canciones y seguimos adelante. Supongo que tampoco pensé que estaría en modo de hibernación permanente, pero estoy súper feliz y extremadamente agradecido “.