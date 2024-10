Primavera Sound 2025 estará encabezado por Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter

Primavera Sound Barcelona ha anunciado el cartel para su edición de 2025, encabezado por Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter, al considerarlas las tres artistas más influyentes del momento. Un hecho que refuerza el compromiso del festival con la equidad de género y refleja su constante búsqueda de representar la escena musical más actual. El festival celebrará sus jornadas principales del 5 al 7 de junio en el Parc del Fòrum, un lugar icónico que cumple dos décadas como sede del evento. Además y como es tradicional en pasadas ediciones, la programación se extenderá durante toda una semana con actividades adicionales, incluyendo una jornada inaugural y una fiesta de clausura.

Además de las artistas principales, el cartel incluye nombres como LCD Soundsystem, FKA twigs, HAIM, Jamie xx, Fontaines D.C., Beach House, IDLES, Clairo, Alan Sparhawk, ANOHNI and the Johnsons, Floating Points, Stereolab, Spiritualized, Parcels, Carolina Durante, Cat Power, Kim Deal y otros, sumando un total de 147 artistas.

El cartel de Primavera Sound 2025 es un reflejo del presente con nombres que abarcan géneros como el rock, pop, rap, techno y flamenco. Artistas emergentes y consagrados, desde Turnstile y Floating Points hasta Sturgill Simpson y YOASOBI, se reunirán en un evento que promete ser un crisol de estilos y tendencias actuales. La diversidad musical se manifiesta en la presencia de propuestas que van desde la calma de Julie Byrne hasta la energía de Brutalismus 3000, pasando por leyendas como TV On The Radio, The Sabres of Paradise y The Jesus Lizard.

Cartel completo

Abonos para Primavera Sound 2025

Desde la salida del cartel de Primavera Sound Barcelona 2025, y hasta el 27 de octubre a las 23:59h CET, estará disponible en la página web de Primavera Sound un formulario de registro para la fan sale: el abono general tendrá un precio de 295€ (más gastos de distribución) y el abono VIP un precio de 495€ (más gastos de distribución) hasta agotar existencias.

El 28 de octubre a las 11:00 CET, los usuarios registrados recibirán por email las instrucciones para acceder a la fan sale, que estará activa durante 24 horas o hasta agotar existencias.

La venta general de entradas se abrirá el 29 de octubre a las 11:00h CET en Fever.

Revolut ofrecerá a todos sus clientes –tanto actuales como nuevos– un descuento del 10% sobre el precio de los abonos de Primavera Sound Barcelona 2025, así como para Primavera Sound Porto y todas las giras de Primavera Tours en España. Este descuento estará activo a partir del lanzamiento del cartel y en todas las giras organizadas por Primavera Sound que se anuncien a partir de este momento. Además, Revolut extenderá la experiencia del festival con propuestas exclusivas y facilidades que permitirán a sus clientes disfrutar de Primavera Sound más allá de lo habitual.