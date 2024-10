Entrevistamos a Myles Sanko

Dueño de una voz tan poderosa como satinada, Myles Sanko se ha revelado, desde que rompiera en el panorama soul-jazz con su espectacular Forever Dreaming (Légère Recordings, 2014), como uno de los artistas en su campo más relevantes en la escena británica y europea. Su espectacular directo, del cual es gran testimonio su ahora penúltimo álbum, Live At Philharmonie Luxembourg (2023), avala plenamente un prestigio que se ha ganado con el sudor de su frente y tras no pocas aventuras. Nacido y criado en Ghana, siendo adolescente emigró a Birmingham (UK) en busca de una nueva vida, que encontró en la escena Hip Hop de allí y fue derivando hacia el descubrimiento del soul y el jazz, mundo en el cual se introdujo con no poco esfuerzo y dedicación.

A base de eso, Myles es dueño y señor de una carrera y una historia que cuenta ahora con un nuevo capítulo: un disco titulado Let it Unfold, compuesto, producido, arreglado y editado por él y que seguramente sea su disco más confesional. Hablamos de todo esto con su artífice, tan buen conversador como músico.

Antes que nada, felicidades por Let It Unfold, me parece un disco precioso. Sanador y luminoso ¿Estás contento con la repercusión que está teniendo por el momento?

¡Muchas gracias! Estoy muy contento con la forma en que Let It Unfold está resonando con los oyentes. Es un álbum muy personal, y esperaba que conectara con la gente a un nivel más profundo. He recibido algunos comentarios hermosos, y es conmovedor saber que la música está brindando consuelo y curación a los demás. Ese siempre ha sido mi objetivo: crear música que conmueva a la gente.

El disco da la impresión de ser el resultado de muchas cosas, algo así como el final de un viaje que ha durado toda tu vida y ahora te sientes libre para contar ¿Qué hay de cierto en todo esto?

Esa es una observación maravillosa. No diría que es el final de un viaje, sino más bien un capítulo de uno en curso. Cada álbum que creo refleja cierto punto de mi vida, y Let It Unfold encapsula mi crecimiento, luchas y reflexiones a lo largo de los años. Es profundamente personal, casi como un diario. Siento una sensación de liberación al compartirlo, como si finalmente estuviera poniendo en palabras y música lo que ha estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo.

El título “Let it unfold”, y también la letra de la canción de apertura del disco, “Unfolding” parecen hacer referencia a tu desarrollo como persona, en constante despliegue ¿Te consideras completo ahora mismo? Quiero decir, tanto artística como personalmente.

Esa es la belleza de la vida, ¿no es así? Siempre estamos desarrollándonos, aprendiendo, evolucionando. No creo que alguna vez me sienta «completo», porque creo en el crecimiento constante. Artística y personalmente, siempre hay más que explorar, más que entender sobre mí mismo y el mundo. Así que, aunque me siento en paz con el lugar en el que estoy ahora, también sé que hay más cosas por venir.

Además, te has sentido lo suficientemente seguro como para asumir todo el proceso de composición, arreglos, producción, e incluso, en gran medida, promoción, por tu cuenta ¿Qué te ha llevado a cargar con todo eso tú sólo? ¿Es porque este es tu disco más personal hasta ahora?

Sí, es el álbum más personal que he hecho hasta ahora. Asumir tantos roles era tanto una necesidad como un deseo. Quería un control creativo total para expresar mi visión sin concesiones. Fue mucho trabajo, pero también increíblemente gratificante. Cada nota, cada sonido, cada letra viene directamente de mí, y eso se siente como una representación auténtica de dónde estoy ahora.

Tu infancia transcurrió en Ghana, donde naciste, después te trasladaste a Cambridge y ahora, creo, vives en Francia ¿Qué hay de todos esos lugares en tu música? ¿Qué te aporta cada uno de ellos?

Cada lugar ha dado forma a lo que soy y ha influido en mi música de diferentes maneras. Ghana me dio un fuerte sentido del ritmo y la melodía. Cambridge me expuso al soul, el jazz y el hip-hop, música que resonó profundamente en mí. Y ahora, vivir en Francia me ha abierto la mente a nuevas formas de crear y conectarme. Estos lugares están entretejidos en mi sonido y mi identidad.

Has lanzado el disco en tu propio sello, 213 Music ¿Te planteas usar el sello para dar salida a otros artistas o es sólo un medio de autogestión? ¿Qué significado tiene su nombre, si se puede contar?

Por ahora, 213 Music está enfocado en mis proyectos, pero estoy abierto a expandirlo en el futuro para apoyar a otros artistas. La etiqueta me permite mantener la independencia y mantenerme fiel a mi visión. En cuanto al nombre, 213 tiene un significado personal para mí, es un recordatorio de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Es como una brújula que me guía creativa y personalmente. Además, 213 también significa que 2 puede ser el número 1, un pequeño recordatorio de que siempre es posible superar los desafíos y convertirse en algo más grande.

En términos musicales, pareces cada vez más situado en algún punto intermedio entre el jazz, el soul y la influencia residual de la música de tu país natal, Ghana ¿Consideras que al fin has encontrado un estilo propio? ¿Qué metas te quedan por conseguir como artista, musicalmente hablando?

Siento que siempre estoy evolucionando, pero sí, he encontrado un sonido que me parece auténtico. Mi música es una mezcla de todo lo que me ha influenciado: jazz, soul, hip-hop, soulful house y más. Sin embargo, todavía hay mucho que quiero lograr. Me encantaría explorar nuevos territorios musicales, colaborar con diferentes artistas y seguir ampliando los límites de mi sonido.

Varios de los músicos que te han acompañado en el disco, como Tom O’Grady o Ric Elsworth, ambos miembros de los magníficos Resolution 88, pertenecen a la escena jazz de Londres ¿Estás muy conectado con esa escena? ¿La sigues?

Desafortunadamente, no estoy tan conectado con la escena del jazz londinense como algunos podrían esperar. De hecho, a veces me siento un poco como la oveja negra en ese sentido. Pero siempre he estado bien con eso, ya que he seguido mi propio camino musicalmente. Dicho esto, tengo un profundo respeto por los increíbles músicos de Londres que están dando forma y evolucionando la escena del jazz allí. Es inspirador ver cómo mezclan diferentes estilos y superan los límites del jazz. Realmente admiro lo que están haciendo, y espero que con el tiempo esa conexión crezca.

Tom O’Grady y Ric Elsworth, sin embargo, son especiales para mí por una razón diferente. No son solo colegas de la escena del jazz londinense, se remontan conmigo a nuestros días en Cambridge. Hemos compartido muchas experiencias musicales juntos a lo largo de los años, y ese vínculo de larga data es la razón por la que juegan un papel tan importante en este álbum.

Uno de tus puntos fuertes es, sin duda, el directo. Yo mismo te he visto tocar un par de veces y la verdad es que ardo en deseos de volver a disfrutar de tu espectáculo ¿Además de tus conciertos en España tienes prevista una larga gira para presentar Let It Unfold?

Sí, estamos planeando una gira que nos llevará por Europa y más allá. España siempre es especial, pero estoy emocionado de llevar Let It Unfold a tantos lugares como sea posible. La experiencia en vivo es donde ocurre la magia, y no puedo esperar para compartir esa energía con el público de todo el mundo. Se agregarán más fechas para febrero, marzo y abril de 2025, ¡así que hay mucho más por venir!

Uno de los puntos álgidos de tu carrera es sin duda el directo Live At Philarmonie Luxembourg, aparecido el año pasado, en el que registras un concierto ofrecido en un gran teatro, con toda una orquesta detrás ¿Volverás a hacer algo así en esta gira o te moverás exclusivamente por salas?

Ese espectáculo fue mágico y actuar con una orquesta fue un sueño hecho realidad. Me encantaría volver a hacer algo así, pero esta gira se centrará más en lugares íntimos donde realmente podamos conectar con el público. Pero, ¿quién sabe? Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, ¡y tal vez haya otro espectáculo orquestal en el horizonte!

Volviendo a ‘Let It Unfold’, creo que es un disco con un claro mensaje esperanzador, en el que a través de tu experiencia buscas aportar luz a tus semejantes ¿Si tuvieras que resumir en pocas palabras el alma de este disco, su concepto unitario, cómo lo harías?

En esencia, Let It Unfold trata sobre el crecimiento, la curación y el amor propio. Es un mensaje de esperanza, resiliencia y de encontrar la paz en el proceso de desarrollar lo que realmente somos. El álbum refleja la luz y la oscuridad que todos experimentamos, pero en última instancia se trata de encontrar tu camino y salir más fuerte, más conectado contigo mismo y con el mundo que te rodea. Es mi forma de compartir que, no importa lo difíciles que se pongan las cosas, siempre hay luz al final del túnel si te mantienes fiel a ti mismo.

Por último, siempre que entrevisto a alguien le propongo un pequeño reto: hacer un listado de canciones, discos o artistas, que hayan acompañado su viaje hasta el punto artístico en que se encuentran ahora mismo, sin necesidad de ser la típica lista de discos favoritos, de isla desierta, ni nada de eso ¿Te atreves?

¡Absolutamente! Aquí hay una lista de lo que me ha inspirado en el camino:

Marvin Gaye – What’s Going On

Fela Kuti – Expensive Shit

John Coltrane – A Love Supreme

Gil Scott-Heron – Pieces of a Man

Gregory Porter – Be Good

Donny Hathaway – Extension of a Man

Bill Withers – Still Bill

Shuggie Otis – Inspiration Information

Estos álbumes y artistas han desempeñado un papel importante en la configuración de mi viaje musical y continúan inspirándome hoy.

Gira por España de Myles Sanko:

24 Oct 2024 Thu

16 TONELADAS | ROCK CLUB @ 21:00

València, Spain

Tickets

25 Oct 2024 Fri

La Paloma Sala de Ball @ 20:00

Barcelona, Spain

Tickets

26 Oct 2024 Sat

Sala Villanos @ 21:00

Madrid, Spain

Tickets

Fotos Myles Sako: Natalia Ramenskaya